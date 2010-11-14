چاقی در کودکی خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان علیرضا حق دوست ظهر یکشنبه در همایش روز جهانی دیابت در فرهنگسرای کوثر کرمان اظهارداشت: زندگی روزمره جامعه باعث شده است که افراد مبتلا به بیماریهای دیابت افزایش یابد و خطر ابتلا به دیابت در افرادی که در کودکی چاق بوده اند نیز بیشتر است.

این متخصص بیماریهای دیابت تصریح کرد: بیماری دیابت از زمان ابوعلی سینا و رازی وجود داشت است که به آن قند شیرین می گفتند ولی امروزه در جامعه دو نوع دیابت در افراد دیده می شود دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 که افراد باید از زمان کودکی دیابت را در افراد خانواده کنترل کنند.

حق دوست از فعالیت های موثر برای جلوگیری و کنترل بیماری های دیابت اشاره کرد و گفت: افراد جامعه در این زمان تنبل شده اند و فعالیت موثر و مفید ندارند و تحقیقات نشان داده است که خانم ها در هفته کمتر از یک تا دو دقیقه فعالیت بدنی موثر دارند.

وی اضافه کرد: فعالیت بدنی موثر باید سه خاصیت داشته باشد که شامل افزایش قدرت قلب، عروق و تنفس می شود همچنین مفاصل عضله را نرم کند که افراد مبتلا به واریس و آتروز نشوند و در متابلیسم بدن تاثیر بگذارد یعنی قند خون و چربی خون را در حد معمولی نگه دارد.

حق دوست گفت: افراد باید سه مرتبه در هفته ورزش کنند ولی ورزشی که به طور صحیح انجام شود و ورزش صحیح ورزشی است که تنفس و ضربان قلب را افزایش دهد نه اینکه فرد را به نفس نفس اندازد.

وی افزود: تغذیه مناسب که افراد رژیم غذایی مناسب داشته باشند و سومین اصل در کنترل بیماری دیابت سلامت روان است باید دقت کنیم که چقدر نقطه جوش افراد پایین آمده است و تحمل کوچکترین مشکل را ندارند و اصل آخر مصرف دخانیات است.

وی یادآور شد: با رعایت این چهار اصل در زندگی از دیابت دورتر و یا اصلا مبتلا نمی شویم و چربی خون و قند خون را در افراد بیمار کم می کنیم.