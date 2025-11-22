مصرف روزانه آب پرتقال فعالیت ژن مرتبط با سلامت قلب را تغییر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، در یک مطالعه جدید، محققان دریافتند که مصرف روزانه آب پرتقال، فعالیت ژنهای مرتبط با قلب و عملکرد متابولیک را تغییر میدهد.
برای این مطالعه، ۲۰ بزرگسال سالم به مدت دو ماه روزانه حدود دو فنجان آب پرتقال ۱۰۰٪ طبیعی نوشیدند.
سپس دانشمندان دانشگاههای برزیل و ایالات متحده نمونههایی از سلولهای ایمنی شرکتکنندگان را بررسی کردند. آنها تغییرات در بیش از ۱۷۰۰ ژن را ردیابی کردند و به دنبال تغییراتی مرتبط با التهاب، فشار خون و نحوه استفاده بدن از چربی بودند.
تیم محققان پس از مصرف منظم آب پرتقال، تغییرات گستردهای در فعالیت ژنها مشاهده کردند. بسیاری از این تغییرات به کاهش التهاب یا عملکرد سالمتر رگهای خونی اشاره داشتند. اما نوع تغییرات بسته به وزن بدن فرد متفاوت بود.
افراد با وزن طبیعی تمایل به نشان دادن تغییراتی در ژنهای مرتبط با التهاب داشتند، در حالی که افراد دارای اضافه وزن تغییرات بیشتری در متابولیسم چربی و مصرف انرژی نشان دادند.
محققان میگویند که این اثرات ممکن است توسط فلاونوئیدها، ترکیبات گیاهی طبیعی موجود در مرکبات، انواع توتها، چای و کاکائو، هدایت شوند. محققان خاطرنشان کردند که فلاونوئیدها به عنوان آنتیاکسیدان عمل میکنند و مطالعات نشان دادهاند که ممکن است به محافظت از قلب کمک کنند.
محققان گفتند که این یافتهها «ممکن است بر پاسخ مولکولی به ترکیبات زیستفعال در آب پرتقال تأثیر بگذارد و اطلاعاتی را برای توصیههای شخصی در مورد مصرف غذاهای غنی از فلاونوئید ارائه دهد.»
با این حال، محققان تأکید کردند که این یک مطالعه بسیار کوچک بوده و شامل یک نوشیدنی مقایسهای نبوده است، به این معنی که نمیتواند نشان دهد که آب پرتقال به تنهایی باعث این تغییرات شده است.
برای تأیید نتایج و تعیین اینکه آیا این تغییرات مولکولی منجر به فواید واقعی میشوند یا خیر، مطالعات بزرگتری مورد نیاز است.
