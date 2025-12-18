سردار دامغانی: بسیج شجره طیبه انقلاب در میدان امید و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی بعد از ظهر پنج‌شنبه در اختتامیه جشنواره و نمایشگاه اسوه بسیج در رشت اظهار کرد: بسیج در طول ۴۶ سال مأموریت‌های پیچیده و گسترده‌ای را بر عهده گرفته است

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: آنچه در غرفه‌های این نمایشگاه مشاهده شد، همان عزم، همت و اراده فرماندهان و بسیجیان عزیز بود؛ اقداماتی که نشان‌دهنده دغدغه‌های انقلابی، اخلاق در عمل و انگیزه برآمده از ایمان است.

وی با بیان اینکه تشکیل بسیج یک ضرورت راهبردی برای انقلاب اسلامی بوده است، گفت: امروز اگر نعمت الهی بسیج نبود، انقلاب و نظام نمی‌توانست در برابر هجمه‌های دشمنان به این نقطه برسد.

محله محوری قلب تپنده پایگاه‌های اسوه است

سردار دامغانی با اشاره به شرایط ناپایدار منطقه‌ای و جهانی در دوره گذار جمعیتی، اظهار کرد: هر ملتی باید طرح‌ریزی کند تا جایگاه خود را در نظم جدید جهانی به دست آورد؛ جایگاهی که دادنی نیست بلکه گرفتنی است.

وی با بیان اینکه قدرت درون‌زا و قوت داخلی اهمیت دارد، گفت: باید تمام موانعی که تولید قدرت و قوت می‌کند رفع شود و در این مسیر نقش بسیج کلیدی و محوری است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید بر اینکه پایگاه‌های بسیج باید با رویکرد محله‌محوری و مسجدمحوری داشته باشند، افزود: بسیج باید نقش حل مسئله و تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی را ایفا کنند.

وی تصریح کرد: پایگاه موفق آن است که اثر اجتماعی در محله داشته باشد و بتواند انسجام و پیوند میان مردم و نظام را تقویت کند.

ضرورت بهره‌وری و کیفیت در عمل

سرتیپ دوم پاسدار دامغانی با اشاره به اینکه جهت حرکت بسیج از میزان فعالیت آن مهم‌تر است، گفت: حجم زیاد فعالیت دلیل بر درستی کار نیست؛ اگر جهت‌گیری درست نباشد، فعالیت‌ها به اتلاف زمان، بودجه و هزینه مردمی منجر خواهد شد. آنچه امروز کشور نیاز دارد، بهره‌وری و کیفیت در عمل است.

وی با بیان اینکه امروز در جنگ هستیم، حضور در وضعیت آرایش جنگی را مهم دانست و گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر دشمن به معنای واقعی شکست خورد؛ هرچند شهیدانی تقدیم شد، زیرساخت‌هایی آسیب دید، اما اراده ملت ایران و توان دفاعی کشور دشمن را به زانو درآورد.

فرمانده سپاه قدس گیلان آمریکا و رژیم صهیونیستی را بازندگان اصلی این جنگ معرفی کرد و گفت: رژیم صهیونیستی پس از ۷۵ سال تلاش برای کسب مقبولیت و مشروعیت، همه دستاوردهای خود را از دست داد و آمریکا نیز تمام قدرت نرم خود را بی‌ثمر صرف این رژیم کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس امروز تأکید کرد: دشمنان در تلاش‌اند ایران را دچار فروپاشی اجتماعی کنند، اما نقش بسیج در تولید امید، انسجام اجتماعی و حل مسائل محله‌محور بسیار حیاتی است.