جهش ۱۶۰۰ میلیارد تومانی صندوق فناوری دانشگاه آزاد

عسکری غلام زاده مدیر عامل پیشین صندوق فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: صندوق فناوری دانشگاه آزاد در سالهای اخیر با اجرای سرمایهگذاریهای هدفمند در حوزههای مختلف فناوری، مسیر تازهای از حمایت مالی از طرحهای دانشبنیان را آغاز کرده است. بخشی از این سرمایهگذاریها در حوزههای ملزومات پزشکی، امنیت غذایی، لجستیک، صنعت دریامحور و سایر صنایع راهبردی انجام شده و طبق نتایج آنها در آینده نزدیک به مرحله بهرهبرداری و تجاریسازی خواهد رسید.
وی توضیح داد: از دیگر برنامههای مهم این صندوق، حضور فعال در نمایشگاه هفته پژوهش مانند سالهای گذشته و در قالب غرفه تخصصی است. اما اتفاق ویژه امسال، رونمایی از تصمیم بزرگ مالی صندوق خواهد بود.
غلام زاده اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئتمدیره صندوق فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، افزایش سرمایه صندوق از ۸۰۱ میلیارد تومان به ۱,۶۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده و گزارش توجیهی این تصمیم نیز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و تجدید ارزیابی بخشی از داراییهای صندوق تأمین شده است. طبق اعلام وی، رونمایی رسمی از این افزایش سرمایه در هفته پژوهش انجام خواهد شد.
وی معتقد است این جهش سرمایهای، جایگاه صندوق فناوری دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان بزرگترین بازوی مالی توسعه فناوری کشور تثبیت میکند و نقش مؤثری در شتابدهی به اقتصاد دانشبنیان، حمایت از شرکتهای فناور و تجاریسازی ایدههای نوآورانه خواهد داشت.
نظر شما