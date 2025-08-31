انتصاب جدید در دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ازاد اسلامی، بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی امور مجامع شرکت های دانشگاه آزاد اسلامی را به داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی محول کرد.

در متن حکم رنجبر آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر داریوش جاوید

معاون محترم توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

با سلام

با عنایت به ضرورت تمرکز گرایی در نظام تصمیم سازی و نظارت بر منابع و همچنین اجرای بهینه راه کنش ها و اقدامات کلان محول شده به آن معاونت در سند تحول و تعالی دانشگاه بویژه مفاد مندرج در ردیف های ۲۵، ۳۵ و ۴۸ بسته کاری افزایش بهره وری و پایداری اقتصادی، امور مجامع شرکت های دانشگاه آزاد اسلامی به آن معاونت محول می شود.

امید است با استعانت از الطاف الهی در راستای اداره امور جاری موفق ‌موید باشید.