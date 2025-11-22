کاظمی: رفع بازماندگی از تحصیل مسئولیتی اجتماعی و ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان زنجان با اشاره به ضرورت تفکیک مقاطع تحصیلی در فرآیند تحلیلها و برنامهریزیها، گفت: نوع برخورد و راهکارهای مداخلهای در هر مقطع متفاوت است و در جریان شناسایی دانشآموزان بازمانده از تحصیل باید دقت، استمرار و حساسیت ویژهای بهکار گرفته شود.
وی افزود: تاکنون دستاوردهای ارزشمندی در این حوزه حاصل شده است ولی با وجود همه اقدامات، همچنان نیازمند تلاش جدیتر و پیگیری مستمر برای رفع کامل این چالش هستیم.
فرماندار زنجان تحصیل دانشآموزان را مهمترین مسئله اجتماعی و تربیتی کشور عنوان کرد و گفت: حل مشکل بازماندگی از تحصیل تنها با همکاری، همافزایی و هماهنگی همه دستگاههای مسئول امکانپذیر است.
کاظمی تحقق عدالت آموزشی را در گرو عدم محرومیت هیچ دانشآموزی از چرخه آموزش عنوان کرد و افزود: تمام دستگاهها باید با حداکثر ظرفیت پای کار باشند تا این مشکل بهصورت ریشهای برطرف شود.
وی همچنین بر ضرورت انجام تحقیقات محلهمحور، بررسیهای نقطهبهنقطه و ارائه راهکارهای تخصصی برای رفع موانع آموزشی تأکید کرد و افزود: نقش سازمان بهزیستی در کنار آموزش و پرورش باید بهصورت دقیق تعریف شود و همکاری همهجانبه این نهادها میتواند مسیر حل مشکلات را هموار کند.
فرماندار زنجان با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات دورهای هماهنگ با حضور همه دستگاهها، گفت: آموزش و پرورش نهادی است که مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد و کیفیت عملکرد آن با سرمایه اجتماعی کشور پیوندی جداییناپذیر دارد.
کاظمی با اشاره به رویدادهای اخیر کشور اظهار کرد: تجربه حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه نشان داد که سرمایه اجتماعی مهمترین پیشران کشور است؛ بنابراین در حوزه آموزش و عدالت آموزشی باید با دقت، حساسیت و برنامهریزی عمیقتری عمل کنیم.
وی با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی و ضرورت شناسایی دقیق دانشآموزان بازمانده از تحصیل، بر همکاری همه دستگاههای مسئول برای حل ریشهای این معضل تأکید کرد و افزود: رفع بازماندگی از تحصیل تنها یک وظیفه آموزشی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و ملی است که تحقق آن نیازمند برنامهریزی بلندمدت، همکاری مستمر همه دستگاهها و مشارکت فعال خانوادهها و جامعه مدنی است.
نظر شما