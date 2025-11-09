طرح بهینه سازی مصرف انرژی با همکاری ۸ هزار مددجوی بهزیستی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی از برگزاری طرح بهینه سازی مصرف انرژی با همکاری شرکت گاز و بانک رفاه کارگران وبامشارکت مددجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد و گفت: اصلاح الگوی مصرف، ارتقا فرهنگ مصرف مسئولانه، بهره گیری از ابزارهای نوین، تقویت بخش صنعت و اقتصاد ملی از اهداف و دستاوردهای پیش بینی شده در این طرح است.

وی افزود: در این طرح ۸ هزار دستگاه بخاری با استفاده از ساز وکار های نوین مالی و فناورانه به صورت رایگان تأمین و در اختیار خانوارهای واجد شرایط تحت پوشش بهزیستی قرار خواهد گرفت.

کرمی با تاکید بر مصرف بهینه و فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی انرژی بین مددجویان عنوان کرد: در طرح بهینه سازی مصرف انرژی با مشارکت مددجویان، میزان مصرف گاز خانوارها به صورت مستمر پایش و اندازه گیری شده، مصرف بهینه هر خانوار پیش بینی و اطلاع رسانی روزانه به مددجویان برای اصلاح الگوی مصرف انجام خواهد گرفت.

مدیرکل بهزیستی تصریح کرد: برای اجرای موفق این طرح مددکاران بهزیستی در اطلاع رسانی، همکاری و تسهیل فرایند انعقاد قراردادهای لازم بین مددجویان و بانک، حسن اجرا، ارتباط با مددجویان در فرایند اجرای پروژه و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی جهت ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف گاز و همکاری مددجویان با مجریان و… همکاری‌های لازم را انجام خواهند داد.

کرمی ادامه داد: مددکارانی که با نظارت دقیق خود همکاری نموده و مددجویانی که موفق به کاهش مصرف گاز خود شوند، به صورت نقدی و غیر نقدی تشویق شده و زمینه لازم جهت بهبود مصرف انرژی در خانواده‌ها ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح با اتکا به مشارکت مددجویان، پشتیبانی بانک‌ها و همکاری شرکت ملی گاز و سازمانهای حمایتی، ضمن ارتقا بهره وری مصرف انرژی و کاهش ناترازی، منجر به صرفه جویی گسترده در مصرف گاز طبیعی شده و با تزریق آن به صنایع، زمینه توسعه پایدار اقتصادی و کاهش مشکلات ناشی از کمبود انرژی در کشور را فراهم می‌کند.