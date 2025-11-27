به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش محدودیتهایی را برای استفاده از تلفن همراه توسط افسران ارشد خود اعمال کرده است. این محدودیتها به دلیل تقویت امنیت اطلاعات و کاهش خطرات نفوذ، در سایه درسهای گرفته شده از عملیات هفتم اکتبر اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از یک بررسی داخلی اتخاذ شده که به این نتیجه رسیده است که اعمال ممنوعیت بیسابقه در مورد استفاده افسران صهیونیست از تلفنهای هوشمند و افزایش سطح نظارت بر دستگاههای مورد استفاده برای اهداف نظامی ضروری است.
این گزارش حاکی از آن است که ارتش در سالهای گذشته، تنها به افسران با درجه سرهنگ و بالاتر، گوشیهای تلفن آمریکایی «آیفون» را برای استفادههای مرتبط با کار نظامی ارائه میداد. ارتش اسرائیل با این استدلال که گوشیهای با سیستم عامل اندروید ممکن است بیشتر در معرض نفوذ باشند، استفاده آنها را محدود و اعلام کرده که ارتش اسرائیل گوشیهای آیفون را ایمنتر میداند.
این گزارش افزود که تغییر جدید شامل گسترش دامنه محدودیتها برای افسران با درجه سرهنگ دوم و بالاتر میشود، که به معنای ورود صدها افسر بیشتر به دایره ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند دارای سیستم عامل اندروید است.
