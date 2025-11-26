  1. بین الملل
وحشت آمریکا و اسرائیل از افشای واقعیت؛ حساب‌های یمن بسته شد

وزارت اطلاع رسانی یمن از بسته شدن صفحات وابسته به جریان مقاومت این کشور در فضای مجازی با هدف سانسور جنایات رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت اطلاع رسانی یمن با صدور بیانیه‌ای بسته شدن صفحات این کشور در فضای مجازی را بنا به دستورات آمریکا و رژیم صهیونیستی محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که اقدام مذکور با هدف ساکت کردن نظرات مخالف رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. آمریکا، انگلیس، تل آویو و بازوهای آنها در منطقه در عرصه نظامی مقابل یمن شکست خورده‌اند و اینک دست به دامن چنین اقداماتی شده‌اند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: جبهه رسانه‌ای یمن نقش منحصربه‌فردی را در حمایت از غزه و رسوا کردن جنایات رژیم صهیونیستی ایفا کرد. دشمن بداند با چنین اقداماتی نمی‌تواند واقعیت را سانسور کند. آمریکا بار دیگر نشان داد که شعار آزادی بیان دروغی بیش نیست.

    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      5 3
      پاسخ
      از سر وحشت که ۱ میلیون فلسطینی و لبنانی و یمنی رو کشته تا حالا
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      6 6
      پاسخ
      آمریکا و اسرائیل گربه صفت و مکر روباه دارند تا گوش به فرمان انها هستی فرصت تنفس داری تا جلو مکر و حیله وایستی در جهان تبلیغات دروغین راه میاندازند راه نفست را میبندن راضی به پیشرفت مخالفان ندارند از بنیاد شیطان هستن
    • هرمز ایرانی IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      7 2
      پاسخ
      جهان آنچه که باید بفهمد را فهمید حالا موقع نابودی اسراییل فرارسیده است

