به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت اطلاع رسانی یمن با صدور بیانیهای بسته شدن صفحات این کشور در فضای مجازی را بنا به دستورات آمریکا و رژیم صهیونیستی محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که اقدام مذکور با هدف ساکت کردن نظرات مخالف رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. آمریکا، انگلیس، تل آویو و بازوهای آنها در منطقه در عرصه نظامی مقابل یمن شکست خوردهاند و اینک دست به دامن چنین اقداماتی شدهاند.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: جبهه رسانهای یمن نقش منحصربهفردی را در حمایت از غزه و رسوا کردن جنایات رژیم صهیونیستی ایفا کرد. دشمن بداند با چنین اقداماتی نمیتواند واقعیت را سانسور کند. آمریکا بار دیگر نشان داد که شعار آزادی بیان دروغی بیش نیست.
نظر شما