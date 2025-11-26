به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت اطلاع رسانی یمن با صدور بیانیه‌ای بسته شدن صفحات این کشور در فضای مجازی را بنا به دستورات آمریکا و رژیم صهیونیستی محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که اقدام مذکور با هدف ساکت کردن نظرات مخالف رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. آمریکا، انگلیس، تل آویو و بازوهای آنها در منطقه در عرصه نظامی مقابل یمن شکست خورده‌اند و اینک دست به دامن چنین اقداماتی شده‌اند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: جبهه رسانه‌ای یمن نقش منحصربه‌فردی را در حمایت از غزه و رسوا کردن جنایات رژیم صهیونیستی ایفا کرد. دشمن بداند با چنین اقداماتی نمی‌تواند واقعیت را سانسور کند. آمریکا بار دیگر نشان داد که شعار آزادی بیان دروغی بیش نیست.