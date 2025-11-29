مصطفی سیاسر، رئیس حوزه هنری سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح «نویسنده‌شو سراوان» با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی این شهرستان، به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان رسماً آغاز به کار کرد. هم‌زمان با افتتاح این مرکز، نخستین کارگاه دو روزه «آموزش مقدماتی داستان‌نویسی» نیز برگزار شد.

وی افزود: پس از مصاحبه حضوری با متقاضیان، ۱۴ نفر از علاقه‌مندان مستعد برای شرکت در نخستین دوره آموزشی انتخاب شدند.

سیاسر بیان کرد: مدرس این کارگاه، احسان قائدی، نویسنده و پژوهشگر ادبی، از چهره‌های فعال ادبیات معاصر است که تجربه برگزاری ده‌ها کارگاه آموزشی در استان‌های مختلف کشور را در کارنامه دارد که در این دوره هنرجویان را با مبانی اولیه داستان‌نویسی از جمله ساختار روایت، شخصیت‌پردازی، زاویه‌دید، پیرنگ و فضاسازی آشنا کرد و هر یک توانستند در پایان، یک داستان کوتاه اولیه خلق کنند.

رئیس حوزه هنری سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی سراوان گفت: این شهرستان پیشینه‌ای غنی در روایت‌گری دارد و استعدادهای بالقوه فراوانی در حوزه ادبیات در آن نهفته است. راه‌اندازی نویسنده‌شو، این ظرفیت‌ها را در مسیر هدایت‌شده‌تری برای رشد و شکوفایی قرار می‌دهد.

وی افزود: هدف حوزه هنری، ایجاد بستری پایدار برای تربیت نویسندگان جوان و تداوم این مسیر از طریق دوره‌های آموزشی منظم و هدفمند است.

به گفته وی، برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های تکمیلی در ماه‌های آینده انجام شده و طرح نویسنده‌شو سراوان به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری حوزه هنری در شهرستان ادامه خواهد داشت.