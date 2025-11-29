  1. جامعه
کلاهبرداری با هویت جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی

معاون پلیس فتا با هشدار به کاربران درباره تماس‌های اینترنتی جعلی با عناوینی مانند برنده شدن جوایز یا دریافت وام، تأکید کرد: هیچ نهاد رسمی از طریق پیام‌رسان‌ها اطلاعات محرمانه درخواست نمی‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اعلام هشدار درباره شیوه فزاینده کلاهبرداری در پیام‌رسان‌های داخلی گفت: طبق گزارش‌های متعدد دریافتی از شهروندان در سراسر کشور، مجرمان سایبری با ایجاد حساب‌های کاربری جعلی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی و برقراری تماس‌های اینترنتی صوتی با عناوینی مانند مسابقات رادیویی و تلویزیونی، برنده شدن جوایز، دریافت وام یا طرح‌های حمایتی، اقدام به فریب کاربران می‌کنند.

وی افزود: این افراد با سوءاستفاده از نام و نشان نهادهایی مانند صدا و سیما، بانک‌ها، مؤسسات مالی و حتی پشتیبانی پلتفرم‌ها، اعتماد اولیه قربانیان را جلب کرده و سپس با درخواست کد فعال‌سازی مربوط به سرویس‌های بانکداری، مبالغی را از حساب آن‌ها برداشت می‌کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه این شیوه کلاهبرداری در روزهای اخیر روند افزایشی داشته است، تأکید کرد: هیچ نهاد رسمی از طریق پیام‌رسان‌ها برای اعلام برنده‌شدن، ارائه خدمات بانکی یا دریافت اطلاعات محرمانه با کاربران تماس نمی‌گیرد. هرگونه تماس اینترنتی با این عناوین مشکوک بوده و احتمالاً کلاهبرداری است.

سرهنگ مختاررضایی در پایان گفت: پلیس فتا ضمن پیگیری پرونده‌های مرتبط، به پلتفرم‌های داخلی نیز اعلام کرده که نظارت امنیتی خود را افزایش داده و نسبت به شناسایی و حذف حساب‌های جعلی اقدام کنند. شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه، می‌توانند موضوع را از طریق سایت fata.gov.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.

