خبرگزاری مهر، گروه استانها، چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه چهارشنبه در سالن هنر «شهر آفتاب» در مجتمع خلیج فارس شیراز با برگزاری آئین افتتاحیه بهصورت رسمی آغاز شد.
اولین میزبانی شهر شیراز از این رویداد بینالمللی با حضور چهرههای برجسته سینمایی، مدیران فرهنگی و مهمانان خارجی، فضایی پرشور برای آغاز جشنواره رقم زد.
نمایش فیلمها از امروز در پنج سالن رنگی بنفش، زرد، نارنجی، سبز و قرمز مجموعه هنر شهر آفتاب، بهصورت همزمان آغاز میشود.
در مجموع طی برگزاری جشنواره، بیش از ۴۰ فیلم در بخشهای مختلف شامل «رقابتی بینالملل»، «جلوهگاه شرق»، «چشمانداز سینمای جهان» و «زیتون شکسته» (با موضوع جنگ غزه و مقاومت) روی پرده خواهند رفت.
در بخش رقابتی بینالملل، سالن بنفش میزبان آثاری از فیلمسازانی همچون «رضا جمالی» با فیلم «او نمیخواهد»، «مراد چری» با «آفرینش یک انسان» و «چونگ کیات آون» با فیلم «پاوانه برای یک نوزاد» سالن زرد نمایش آثاری چون «میآیم» از «بوالت سابیتوف»، «درسآموخته» از «بالینت سیملر» و «آوای سوستکوتین» ساخته «خوسنورا روزماتوا» و «مرد خاموش» از «احمد بهرامی» را برعهده دارد.
در سالن نارنجی نیز فیلمهایی از کشورهای گوناگون مانند ««چرخه» ساخته «ارکان تاههوشااوغلو»، «نیلوفرهای آبی» از «چانهو لی» و «تبعید» از «آنا فهر» روی پرده میروند. در سالن قرمز «ابر بارانش گرفته»، «زاپاتا»، «غریزه» و «بچە مردم» روی پرده میرود. در سالن سبز نیز «کودکی ایوان» ساخته «تارکوفسکی» و «درخت گلابی» ساخته «داریوش مهرجویی» به روی پرده میرود.
حضور چهرههای جهانی در شیراز
در مدت هشت روز برگزاری جشنواره، بیش از ۲۰۰ سینماگر و مهمان خارجی از کشورهای مختلف از جمله پرتغال، سوئد، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، روسیه، چین و قطر وارد شیراز شدهاند. این حضور گسترده جلوهای بینالمللی به جشنواره بخشیده و شهر شیراز را به مرکز گفتوگوی فرهنگها و سینمای جهان تبدیل کرده است.
همزمان با دومین روز جشنواره، کارگاه آموزشی «آلفرد یعقوبزاده» عکاس برجسته ایرانی در عرصه بینالملل نیز روز پنجشنبه ساعت ۱۵ در یکی از گالریهای حافظیه برگزار میشود.
یعقوبزاده که از داوران بخش عکس و ویدئو جشنواره است، تجربیات خود را در زمینه عکاسی خبری و مستند با علاقهمندان به اشتراک میگذارد.
در حاشیه حضور او در جشنواره نمایشگاهی از ۴۷ عکس منتخب وی شامل تصاویر هشت سال دفاع مقدس و جنگ غزه برپا شده است که بازدید برای عموم آزاد خواهد بود.
به این ترتیب، شهر شعر و فرهنگ ایران، با میزبانی از چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، بار دیگر صحنهای برای پیوند سینمای ایران و جهان شده است.
