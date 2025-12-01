داوران بخش عکس و ویدیوی جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، آلفرد یعقوب‌زاده عکاس حوزه جنگ، بهروز شعیبی کارگردان سینما و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و مجید سعیدی عکاس مستند مسئولیت داوری آثار ارائه‌شده در بخش عکس و ویدئوی چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر را بر عهده دارند.

بخش عکس و ویدئو با محورهای روایت صلح، ایستادگی و دفاع در جشنواره طراحی شده است. نمایشگاهی از عکس‌های این بخش از جشنواره در هنر شهر آفتاب برقرار است.

بخش فیلم و ویدئو، شامل فیلم‌های کمتر از یک دقیقه هستند که بعضی از آن‌ها با موبایل و برخی دیگر با دوربین‌های حرفه‌ای تهیه شده‌اند. این فیلم‌ها علاوه بر جنگ دوازده روزه، به جنگ‌های بین‌المللی نیز پرداخته‌اند.

چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سیدروح‌الله حسینی و از تاریخ پنجم تا دوازدهم آذر در شیراز در حال برگزاری است.