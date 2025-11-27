سالار آبنوش در گفتوگو با مهر اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهد افزایش غیرمتعارف و نگرانکننده آلودگی هوا در بخشهای مختلف استان، بهویژه شهر محمدیه بودیم و لازم است رسانههای متعهد این موضوع را با جدیت مطالبه و پیگیری کنند. نمیتوانیم در برابر این میزان آلودگی بیتفاوت باشیم و سلامت مردم را در معرض آسیبهای متعدد قرار دهیم.
وی افزود: همه مسئولان مرتبط موظفاند برای حل این وضعیت چارهاندیشی عاجل داشته باشند. بنده نیز بهعنوان نماینده مردم، این موضوع را بهصورت رسمی مطالبه میکنم و تا حصول نتیجه آن را پیگیری خواهم کرد.
آبنوش با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر نفت گفت: در این جلسه بهصورت مؤکد تأکید شد که موضوع سوخت باید مدیریت شود و سهم گاز در تأمین سوخت افزایش یابد. وزیر محترم نفت اعلام کردند که تغییراتی در نحوه استفاده از سوخت فسیلی اعمال شده، اما آنچه امروز در استان شاهد هستیم با وعدهها و برنامههای اعلامشده همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: وزیر نیرو نیز موظف است در این زمینه پاسخگو باشد و بنده در اولین فرصت تذکرات لازم را ارائه خواهم کرد. نمیتوان اجازه داد مردم استان همچنان با این حجم از مشکلات زیستمحیطی و تنفسی مواجه باشند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک خاطرنشان کرد: از رسانههای متعهد انتظار دارم این مطالبه جدی را پیگیری کنند و ما نیز در کنار مردم، موضوع را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهیم کرد. از صبوری، تحمل و همراهی مردم عزیز استان نیز صمیمانه سپاسگزارم.
نظر شما