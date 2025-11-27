  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

هشدار هواشناسی استان درباره آلودگی هوا در یزد

یزد_ اداره کل هواشناسی استان یزد برای روزهای پنجشنبه تا یکشنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سامانه‌های هواشناسی، شاهد پایداری و سکون نسبی جوی در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه هستیم، همچنین افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ساعت‌های پایانی شب تا پیش از ظهر از پیامدهای آن است.

این وضعیت بیشتر در یزد، اردکان، اشکذر، بافق، زارچ و میبد نمود یافته و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا را در این مناطق به همراه دارد.

کنترل فعالیت صنایع آلاینده، کاهش ترددهای غیرضروری و پرهیز از فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز برای گروه‌های حساس، کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذیربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان توصیه شده است.

