خانی: ۳ واحد آلاینده و غیرمجاز در ارومیه شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار خانی در این زمین‌ها ز شناسایی سه واحد آلاینده و فاقد مجوز همزمان با تداوم شرایط اضطرار آلودگی هوا خبر داد و بر استمرار برخورد قانونی با فعالیت واحدهای آلاینده تأکید کرد

وی گفت: همزمان با ادامه شرایط اضطرار آلودگی هوا، اکیپ‌های پایش و گشت این اداره سه واحد غیرمجاز تولید زغال را در جاده شهید کلانتری، اراضی روستای ایوبلو را شناسایی کردند.

خانی ادامه داد: این واحدها بدون رعایت ضوابط زیست‌محیطی و خارج از چارچوب‌های قانونی در حال فعالیت بوده و با انتشار آلاینده، سلامت شهروندان و کیفیت محیط‌زیست منطقه را تهدید می‌کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه افزود: اخطاریه‌های زیست‌محیطی برای واحدها صادر شده و موضوع در دستور کار کارشناسان این اداره قرار گرفته است و در صورت عدم رفع آلایندگی، مطابق قوانین و مقررات با این واحدها برخورد خواهد شد.