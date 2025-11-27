حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم پایداری جو و افزایش غلظت آلایندهها در روزهای پیشِ رو خبر داد.
خورشیدی در ادامه اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان تهران عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وزش باد انتظار میرود.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا شماره ۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ و هشدار سطح زرد آلودگی هوا شماره ۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ گفت: تداوم پایداری و سکون نسبی جو و نبود وزش باد مؤثر، موجب انباشت آلایندهها در سطح استان، بهویژه در مناطق پرتردد شهری خواهد شد و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان تهران افزود: با این حال، طی روز پنجشنبه در برخی نواحی بهویژه مناطق غربی استان، کاهش نسبی غلظت آلایندهها محتمل است.
خورشیدی همچنین از احتمال وقوع بارشهای پراکنده در ارتفاعات استان طی روز پنجشنبه خبر داد و گفت: از امروز تا روز شنبه، روند تدریجی کاهش دما در سطح استان، بهخصوص در مناطق شمالی، پیشبینی میشود.
