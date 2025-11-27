حضور بسیجیان در هویزه تجدید عهد با امام شهدا و رهبر معظم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی راهیان نور کارگزاران صبح امروز پنجشنبه به میزبانی استان خوزستان در یادمان شهدای هویزه برگزار شد.

سردار مسعود فلاحی، جانشین سپاه خوزستان، در این مراسم ضمن تبریک هفته بسیج به بسیجیان استان اظهار کرد: امروز که روز قشر بسیج کارمندی است، جمعی از بسیجیان ادارات کل کشور در یادمان شهدای هویزه حضور یافتند و با امام شهدا، شهیدان و منویات رهبر معظم انقلاب تجدید عهد کردند.

وی افزود: حضور در این مکان معنوی موجب تقویت روحیه خدمت به مردم، سازمان و بسیج می‌شود و ما خداوند منان را از این بابت شاکر هستیم.

جانشین سپاه خوزستان با اشاره به حضور برادران و خواهران بسیجی در این مراسم گفت: شهدا به ما وصیت کردند که نگذاریم امام تنها بماند و ما تا پای جان بر این وصیت ایستاده‌ایم. خواهران فاطمی نیز با حجاب اسلامی در این مراسم حضور یافتند تا نشان دهند به وصیت شهدا عمل کرده و در تربیت فرزندان خود نیز بر مبنای فرهنگ فاطمی حرکت خواهند کرد.