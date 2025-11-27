  1. استانها
  2. خوزستان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

حضور کارمندان بسیجی سراسر کشور در یادمان شهدای هویزه

اهواز - معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان گفت: کارمندان بسیجی با حضور در یادمان شهدای هویزه تجدید بیعتی با امام راحل و رهبر معظم انقلاب داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل ساری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم رویداد ملی راهیان نور کارگزاران که به میزبانی استان خوزستان در یادمان شهدای هویزه برگزار شد، حضور گسترده کارمندان بسیجی سراسر کشور را نشانه‌ای از تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و شهدا دانست.

وی اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج، کارمندان بسیجی از سراسر کشور در این یادمان حضور یافتند تا با امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کنند. این حضور ارزشمند، تقویت‌کننده روحیه خدمتگزاری و تلاش بیشتر برای مردم ایران اسلامی است.

ساری افزود: امید است این حرکت معنوی موجب شود کارمندان بسیجی با توان و انگیزه بیشتری در مسیر خدمت به مردم و کشور گام بردارند.

