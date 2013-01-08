برنامه های راهیان نور باید به صورت ستادی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده حداد صبح سه شنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه های استان خوزستان اظهار کرد: امسال در سه دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم پزشکی و صنعت نفت برنامه تدفین شهدا را داشتیم. همچنین سازمان بسیج دانشجویی در راستای تکریم شهدا و به مناسبت 16 دی ماه روز ملی شهدای دانشجو و سالگرد شهادت شهید حسین علم الهدی، مراسمی را در هویزه با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم و هیئت همراه، هزاران دانشجو از سراسر کشور، خانواده های شهدا از سراسر کشور و مسئولان دانشگاه ها برگزار کرد.

وی افزود: روز پنجشنبه ۱۵ دی ماه در شهرستان هویزه مراسم غباروبی و عطرافشانی مزار شهدا، خاطره گویی و دعای کمیل را با حضور خانواده های معظم شهدا و دانشجویان استانهای خوزستان، ایلام، لرستان، فارس و بوشهر برگزار کردیم. همچنین مراسم پرفیض دعای ندبه روز جمعه ۱۶ دی با حضور سه هزار نفری دانشجویان سراسر کشور در محل یادمان شهدای هویزه برگزار شد و بعد از آن سخنرانی و تجلیل از شهدای دانشجو صورت گرفت علاوه بر آن تدارکات اسکان هزار نفر دانشجو و خانواده معظم شهدا در شهر هویزه دیده شده بود.



مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان تصریح کرد: از دو ماه پیش از برپایی این مراسم جلسات هماهنگی با استانداری، بنیاد شهید، ناجا، فرمانداری هویزه و اورژانس ها انجام شد و دانشگاه های استان نیز در بخشهای مختلف این مراسم حامیان خوبی برای ما بودند.



علیزاده حداد عنوان کرد: در کاروانهای راهیان نور تاکید ما بر انجام کارها به صورت ستادی بوده و هست و از همه مسئولان فرهنگی دانشگاه ها نیز می خواهم که این مقوله را به صورت ستادی دنبال کنند و از اقدامات پراکنده حتی الامکان پرهیز کنند و به ما کمک کنند تا این حرکت مقدس را انسجام بخشیم.



در این مراسم روسا و معاونین فرهنگی دانشگاه های استان و رییس کل دادگستری استان خوزستان به عنوان میهمان این نشست حضور داشتند و روسا و معاونین فرهنگی دانشگاه های علمی کاربردی خوزستان، پیام نور استان، جهاد دانشگاهی خوزستان، علوم پزشکی جندی شاپور و سازمان بسیج دانشجویی استان گزارشی از اهم فعالیت های فرهنگی انجام شده ارائه کردند.

