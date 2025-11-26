به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این آزمون تعداد ۱۴ هزار و ۷۰۸ داوطلب ثبت نام کردند و ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر در آزمون حاضر بودند. نتایج اولیه در ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر و پس از انتخاب رشته محل داوطلبان واجد شرایط نتایج نهایی پذیرش ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

آن دسته از داوطلبان پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی مردود اعلام شده اند و یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده اند، می‌توانند از صبح امروز چهارشنبه ۵ آذر تا ساعت ۸ صبح سه شنبه ۱۱ آذر نسبت به انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تنها از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی https://sanjeshp.ir انجام می‌شود.

براساس مصوبات نشست سی و ششمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۱ شرط لازم برای قبولی در این مرحله، احراز ۹۰ درصد حد نصاب علمی رشته / محل مورد نظر است. داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند.

به بیان دیگر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته محل خود قادر است تنها رشته محل‌هایی را مشاهده کند که ۹۰ درصد نمره حد نصاب آن رشته محل را کسب کرده باشد. کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نیست و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل است.

تذکر ۱: داوطلبانی که با استفاده از سهمیه استعداد درخشان و استریت معدل و … در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شرکت کرده اند، چنانچه تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغ التحصیل شده باشند مجاز به انتخاب رشته محل هستند، در غیر اینصورت شرکت ایشان در این مرحله تکمیل ظرفیت تخلف محسوب شده و براساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.

تذکر ۲: در این مرحله (تکمیل ظرفیت) بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شدگان تمام دوره‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، اعم از رایگان و غیر رایگان، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی را نخواهند داشت.

ظرفیت تعیین شده برای مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی یک هزار و ۳۴۴ نفر است.