۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

پیشنهاد پوتین برای تجهیز کشورهای عضو «پیمان امنیت جمعی»

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد راه‌اندازی برنامه‌ای برای تجهیز نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به تسلیحات مدرن روسی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، امروز پنجشنبه تأکید کرد که همکاری با شرکا در سازمان پیمان امنیت جمعی برای شناسایی هسته‌های تروریستی و قطع کانال‌های تأمین مالی آنها ادامه خواهد یافت.

پوتین در سخنرانی خود در نشست فراگیر سران سازمان پیمان امنیت جمعی در بیشکک پایتخت قرقیزستان، پیشنهاد کرد که اقدامات بیشتری برای حفاظت از کشورهای عضو سازمان در برابر تهدیدات در زمینه امنیت اطلاعات اتخاذ شود.

وی همچنین پیشنهاد راه‌اندازی برنامه‌ای برای تجهیز نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به تسلیحات مدرن روسی را مطرح کرد.

این اجلاس در اقامتگاه دولتی اینتیمک اوردو در بیشکک پایتخت قرقیزستان، برگزار می‌شود و انتظار می‌رود پوتین در مراسم امضای اسناد نهایی نیز حضور یابد.

رئیس‌جمهور روسیه در پایان سفر سه روزه خود به قرقیزستان که طی آن با همتای قرقیزستانی خود گفتگو کرد و با الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس نیز دیدار داشت، با خبرنگاران گفتگو خواهد کرد.

