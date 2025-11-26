  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

کرملین: ویتکاف مذاکرات مفصلی با پوتین خواهد داشت

کرملین: ویتکاف مذاکرات مفصلی با پوتین خواهد داشت

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، مذاکرات مفصلی با پوتین خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: انتظار داریم استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده در مسکو باشد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اضافه کرد: وی مذاکرات مفصلی با رئیس جمهور پوتین خواهد داشت.

سخنگوی کرملین سپس افزود: روند جدی برای دستیابی به توافق مسالمت‌آمیز در خصوص اوکراین در جریان است.

وی ساعاتی پیش در بیشکک، پایتخت قرقیزستان در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: هنوز برای گفتن اینکه طرف‌ها به توافقی درباره حل بحران اوکراین نزدیک شده‌اند، زود است.

کد خبر 6669500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      عجیب است کابینه ترامپ خط واحدی ندارند ویتگاف طرفدار روسیه روبیو طرفدار اوکراین و ادامه جنگ بدبخت ترامپ گیر کرده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها