کرملین: ویتکاف مذاکرات مفصلی با پوتین خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: انتظار داریم استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده در مسکو باشد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اضافه کرد: وی مذاکرات مفصلی با رئیس جمهور پوتین خواهد داشت.

سخنگوی کرملین سپس افزود: روند جدی برای دستیابی به توافق مسالمت‌آمیز در خصوص اوکراین در جریان است.

وی ساعاتی پیش در بیشکک، پایتخت قرقیزستان در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: هنوز برای گفتن اینکه طرف‌ها به توافقی درباره حل بحران اوکراین نزدیک شده‌اند، زود است.