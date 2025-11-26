  1. بین الملل
مکالمه فرستاده ترامپ با مشاور پوتین فاش شد

رسانه ها فاش کردند که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مکالمه ای به مشاور پوتین گفته بود: از ترامپ تعریف کنید و او را مرد صلح بنامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مکالمه افشا شده‌ای با مشاور پوتین گفته بود: از ترامپ تعریف کنید و او را مرد صلح بنامید.

بر اساس اعلام این رسانه، استیو ویتکاف در این مکالمه تلفنی توصیه کرده بود که مقام‌های روسی به رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با توافق غزه «تبریک» بگویند و او را «مرد صلح» خطاب کنند.

در بخش دیگری از این تماس، استیو ویتکاف به مشاور پوتین گفته بود: پیشنهاد من این است که با او تماس بگیرید و تاکید کنید که این دستاورد را به رئیس جمهور تبریک می‌گویید، از آن حمایت کرده‌اید و احترام می‌گذارید که او یک مرد صلح است و بسیار خوشحالید که این اتفاق افتاده است.

