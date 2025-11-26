دستیار پوتین: طرح صلح آمریکا برای اوکراین، در ابوظبی بررسی نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیسجمهوری روسیه در گفتوگو با تلویزیون این کشور گفت در دیدارهای برگزارشده میان نمایندگان روسیه و طرفهای آمریکایی در ابوظبی، هیچ گفتوگویی درباره جزئیات طرح صلح انجام نشده است.
وی تأکید کرد: طرح صلح اوکراین در ابوظبی مورد بحث قرار نگرفت و کسی، آن را بررسی نکرده است.
پیشتر، اوشاکوف در گفتوگو با ریانووستی گفته بود که مسکو «آخرین نسخه» طرح پیشنهادی آمریکا را دریافت کرده است.
رایزنی اوکراین و اتحادیه اروپا با آمریکا برای تغییر مفاد طرح صلح پیشنهادی ترامپ در حال انجام است اما بعید است تغییر بنیادی در آن حاصل شود.
در آخرین اظهارنظرها، رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای صلح در اوکراین که ابتدا شامل ۲۸ بند بود، اکنون به ۲۲ بند کاهش یافته است.
پیشتر، روزنامه گاردین نوشته بود که اوکراین موفق شده طرح صلح آمریکا را اصلاح کرده، برخی خواستههای غیرقابل قبول را حذف و تعداد بندهای آن را از ۲۸ به ۱۹ بند کاهش دهد.
هفته گذشته خبر رسید که واشنگتن یک ابتکار صلح ۲۸ بندی ارائه کرده است که با واکنش و انتقاد برخی از شرکای کییف در اروپا مواجه شد. در تاریخ ۲۳ آبان، آمریکا و اوکراین مشورتهایی درباره طرح صلح واشنگتن در ژنو برگزار کردند.
بر اساس گزارش رسانههای اوکراین، هیأتهای آمریکایی و اوکراینی، درباره بیشتر بندهای طرح توافق کردهاند. قرار است مباحث اختلافی در نشست رئیس جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی وی بررسی شوند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سهشنبه به خبرنگاران گفت که روسیه طرح اولیه صلح اوکراین را «مستدل» میداند و آن را «پایهای مناسب برای مذاکرات» ارزیابی کرد.
