  1. استانها
  2. مرکزی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

گل‌محمدی: تراز تجاری کشاورزی کشور ۳ میلیارد دلار افزایش یافت

گل‌محمدی: تراز تجاری کشاورزی کشور ۳ میلیارد دلار افزایش یافت

ساوه- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: : بخش کشاورزی کشور با عبور از رشد منفی و دستیابی به رشد مثبت ۳.۲ درصدی، توانست تراز تجاری خود را سه میلیارد دلار بهبود بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گل محمدی، ظهر پنجشنبه در چهارمین جشنواره ملی انار ساوه اظهار کرد: این سازمان با داشتن ۱۷ درصد از محققان و اعضای هیئت علمی کشور، بیش از ۹۰ درصد نهادهای فناورانه کشور در بخش کشاورزی را تولید می‌کند.

وی افزود: اکنون امروز بیش از ۹۸ درصد هسته‌های اولیه بذر و بیش از چهار میلیارد دوز واکسن انسانی و دامی در این سازمان تولید می‌شود و بیش از پنج و نیم میلیون نمونه ژنتیکی کشور در این سازمان نگهداری می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ گفت: با وجود مشکلات، رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۶ درصد به ۳.۲ درصد رسید و تراز تجاری این بخش از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید، یعنی سه میلیارد دلار افزایش مثبت داشته‌ایم.

گل محمدی درباره وضعیت انار ساوه گفت: سازمان تات به عنوان قدیمی‌ترین ایستگاه تحقیقات انار کشور در این شهرستان واقع است و یکی از قوی‌ترین منابع ژنتیکی کشور با حدود ۷۶۲ جرم پلاسم در این شهرستان قرار دارد و از ۱۲ رقم تجاری انار معرفی شده، چهار رقم متعلق به استان مرکزی و شهرستان ساوه است.

وی افزود: طرح سایبان برای جلوگیری از ترکیدگی، دانه سفیدی، آفتاب‌سوختگی و کاهش آفات انار اجرا شده و اکنون در استان به بهره‌برداری رسیده است و به صراحت اعلام می‌شود که اکنون انار کشورمان نه تنها سالم بلکه محصول ارگانیکی است و با تلاش محققان اجازه داده نشده حتی قطره‌ای سم وارد باغات انار شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تربیت کشاورزان آینده گفت: برای کمک به بخش کشاورزی شهرستان، هنرستان کشاورزی ساوه را از سال ۱۴۰۰ تأسیس شده و اکنون ۱۲۳ هنرجو در حوزه ماشین‌آلات و حوزه باغی مشغول تحصیل هستند.

وی تاکید کرد: امید است در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر، تحریم‌ها و شرایط اقلیمی خاص، بتوانیم با همکاری همه، چالش‌های بخش کشاورزی را حل کنیم و برگزاری جشنواره‌ها نیز به حل این چالش‌ها کمک خواهد کرد.

کد خبر 6670062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها