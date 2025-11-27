به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گل محمدی، ظهر پنجشنبه در چهارمین جشنواره ملی انار ساوه اظهار کرد: این سازمان با داشتن ۱۷ درصد از محققان و اعضای هیئت علمی کشور، بیش از ۹۰ درصد نهادهای فناورانه کشور در بخش کشاورزی را تولید میکند.
وی افزود: اکنون امروز بیش از ۹۸ درصد هستههای اولیه بذر و بیش از چهار میلیارد دوز واکسن انسانی و دامی در این سازمان تولید میشود و بیش از پنج و نیم میلیون نمونه ژنتیکی کشور در این سازمان نگهداری میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ گفت: با وجود مشکلات، رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۶ درصد به ۳.۲ درصد رسید و تراز تجاری این بخش از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید، یعنی سه میلیارد دلار افزایش مثبت داشتهایم.
گل محمدی درباره وضعیت انار ساوه گفت: سازمان تات به عنوان قدیمیترین ایستگاه تحقیقات انار کشور در این شهرستان واقع است و یکی از قویترین منابع ژنتیکی کشور با حدود ۷۶۲ جرم پلاسم در این شهرستان قرار دارد و از ۱۲ رقم تجاری انار معرفی شده، چهار رقم متعلق به استان مرکزی و شهرستان ساوه است.
وی افزود: طرح سایبان برای جلوگیری از ترکیدگی، دانه سفیدی، آفتابسوختگی و کاهش آفات انار اجرا شده و اکنون در استان به بهرهبرداری رسیده است و به صراحت اعلام میشود که اکنون انار کشورمان نه تنها سالم بلکه محصول ارگانیکی است و با تلاش محققان اجازه داده نشده حتی قطرهای سم وارد باغات انار شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تربیت کشاورزان آینده گفت: برای کمک به بخش کشاورزی شهرستان، هنرستان کشاورزی ساوه را از سال ۱۴۰۰ تأسیس شده و اکنون ۱۲۳ هنرجو در حوزه ماشینآلات و حوزه باغی مشغول تحصیل هستند.
وی تاکید کرد: امید است در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر، تحریمها و شرایط اقلیمی خاص، بتوانیم با همکاری همه، چالشهای بخش کشاورزی را حل کنیم و برگزاری جشنوارهها نیز به حل این چالشها کمک خواهد کرد.
نظر شما