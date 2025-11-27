به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا درند، دبیر سیوهفتمین تئاتر استانی کرمانشاه، طی احکامی جداگانه سه چهره شناختهشده و صاحبنام تئاتر کشور شامل نادر برهانیمرند، آرش دادگر و پیام لاریان را برای ارزیابی آثار راه یافته به مرحله نهایی منصوب کرد.
در ترکیب هیئت داوران امسال، پیام لاریان حضور دارد؛ هنرمندی برخاسته از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران که سابقه درخشانی در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر دارد. او رکورددار کسب سه دوره پیاپی جایزه نمایشنامهنویسی و دو جایزه کارگردانی از این رویداد معتبر است و آثار متعددی از وی به چاپ رسیده است.
عضو دیگر این هیئت، نادر برهانیمرند، نویسنده و کارگردان مطرح تئاتر است. وی که دارای تحصیلات عالی در رشتههای ادبیات نمایشی و کارگردانی است، خلق آثار ماندگاری همچون «پاییز»، «مرگ فروشنده»، «سردار» و «در خواب دیگران» را در کارنامه هنری خود دارد.
سومین ضلع این مثلث داوری را آرش دادگر تشکیل میدهد. وی مدرس دانشگاه، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران و از کارگردانان مؤلف کشور است. دادگر که دانشآموخته دانشگاه تربیت مدرس است، جوایز متعدد ملی را در کارنامه دارد و به عنوان یک دراماتورژ و کارگردان پیشرو شناخته میشود.
گفتنی است، اجراهای سیوهفتمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه از امروز (۶ آذر) آغاز شده و تا ۹ آذرماه در دو مجموعه فرهنگی هنری «انتظار» و «شهید آوینی» میزبان علاقهمندان به هنر نمایش خواهد بود.
