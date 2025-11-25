به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا درند رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه ظهر سهشنبه، در مراسم رونمایی از پوستر سیوهفتمین جشنواره تئاتر استانی اظهار کرد: این دوره از جشنواره بلافاصله پس از ابلاغ حکم دبیر جشنواره از سوی مدیرکل ارشاد آغاز بهکار کرد و از همان روز، فراخوان رسمی منتشر شد.
وی افزود: با همکاری شورای نظارت بر نمایش و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تقویم اجرایی جشنواره با نظم مثالزدنی پیش رفت و تنها تغییر جزئی در تاریخ آغاز بهمنظور همزمانی نداشتن با ایام فاطمیه اعمال شد.
درند با اشاره به جایگاه کرمانشاه بهعنوان استان پیشرو در تئاتر کشور گفت: طی تصمیمگیری وزارت فرهنگ و دبیرخانه مرکزی، اختتامیه نهایی جشنوارههای تئاتر استانی کشور بهصورت نمادین در کرمانشاه برگزار میشود که این موفقیت حاصل اعتبار و سابقه جامعه تئاتری استان است.
وی درباره آثار رسیده به دبیرخانه توضیح داد: امسال ۲۱ اثر نمایشی به جشنواره ارسال شد که پس از داوری اولیه، ۱۹ اثر در بخش صحنهای پذیرفته و تعدادی از آنها به مرحله نهایی راه یافتند. همچنین بخشی تحت عنوان «بخش میهمان» در نظر گرفته شد تا گروههایی که شرایط رقابت نداشتند نیز فرصت اجرا در جشنواره را بیابند.
درند ادامه داد: جشنواره امسال بدون بخش خیابانی برگزار میشود اما برنامههای جانبی متنوعی همچون فروش کتابهای تخصصی تئاتر با تخفیف ۵۰ درصدی و برگزاری سه کارگاه آموزشی تخصصی با حضور داوران نهایی جشنواره برگزار خواهد شد.
به گفته وی، استاد نادر برهانیمرند، آرش دادگر و پیام دهکردی داوران نهایی این دورهاند و رضا آشفته از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر ایران بهعنوان منتقد مدعو در نشستهای نقد آثار حضور خواهد داشت.
وی افزود: با مدیریت دقیق ادارهکل فرهنگ و ارشاد، مجموعههای فرهنگی انتظار و شهید آوینی برای میزبانی نمایشها تجهیز و آمادهسازی شدند. بخش فروش بلیت نیز برای نخستین بار به خود گروهها واگذار شده تا فرهنگ احترام به مخاطب و ارزشگذاری تلاش هنرمندان در تئاتر تقویت شود.
درند از استقبال پرشور مردم خبر داد و گفت: در کمتر از ۲۴ ساعت، برخی آثار به فروش کامل بلیت رسیدند و این موضوع نشاندهنده اشتیاق جامعه فرهنگی کرمانشاه به تئاتر است.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در کنار آثار اجتماعی، مذهبی و روانشناختی، بخشی ویژه با محوریت ایثار و شهادت و حوادث جنگ دوازدهروزه مقاومت نیز پیشبینی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که جشنواره امسال با همراهی دستگاههای اجرایی، رویدادی فاخر، منظم و مردمی برای عرصه تئاتر استان رقم بزند.
