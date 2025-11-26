به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده اولیایی پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد با اشاره به مباحث مهم پیشگیری از اعتیاد و آموزش مهارت‌های زندگی از سنین خردسالی، اظهار کرد: سه سوال کلیدی وجود دارد که اگر خانواده‌ها بتوانند به این سه سوال پاسخ دهند، یعنی خانواده آگاهی هستند.

۳ سوال کلیدی که والدین باید بتوانند به آن پاسخ دهند

این پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد با اشاره به سه سوال مذکور مبنی بر اینکه «فرزندم کجاست؟ با چه کسی همراه است؟ چه می‌کند؟»، گفت: والدین باید بتوانند به این سه سوال پاسخ دهند.

کارشناس پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه والدین باید بانک اطلاعاتی از دوستان فرزندانشان و خانواده آن‌ها داشته باشند، گفت: اغلب خانواده‌ها اصلاً نشانی از دوستان فرزند نوجوانشان ندارند و نهایتاً شاید تنها اسم و فامیل صمیمی‌ترین دوست فرزندشان را بدانند.

این فعال رسانه‌ای در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد با اشاره به ضرورت آموزش و آگاهی درباره ویژگی‌های یک دوست خوب به فرزندان، گفت: خوب است از سن ۱۰ سالگی درباره سیگار و عوارض آن با فرزندانمان صحبت کنیم و به وی بگوییم ممکن است شروع‌کننده سیگار بعدها تبدیل به تجربه‌کننده مواد خطرناک‌تری شود.

پیشگیری از اعتیاد، کم‌هزینه‌تر و مقرون به صرفه‌تر از درمان است

وی با تأکید بر فرهنگ غلط جاافتاده مبنی بر مراجعه به مشاور پس از اعتیاد فرزند، گفت: متأسفانه این فرهنگ به طور مثال در مورد بیماری‌ها نیز وجود دارد و فرد پس از بیمار شدن، به پزشک مراجعه می‌کند در صورتیکه پیشگیری کم‌هزینه‌تر و مقرون به صرفه‌تر از درمان است.

تعداد برنامه‌های صداوسیما درباره پیشگیری از اعتیاد باید افزایش یابد

اولیایی با تأکید بر اینکه بیشتر برنامه‌های ساخته شده در رسانه‌ها درباره اعتیاد و درمان آن است، این پرسش را مطرح کرد که چند برنامه درباره پیشگیری از اعتیاد ساخته شده است و ساخت این برنامه‌ها باید افزایش پیدا کند گفت: در برنامه‌های مربوط به حوزه پیشگیری باید توالی تربیت نشان داده شود و این آموزش‌ها منجر به فرهنگ‌سازی و شناخت چراغ‌های قرمز زندگی در بزرگسالی خواهد شد یعنی در بزرگسالی می‌داند از کجا باید عبور کند و با چه کسی دوست شود یا نشود.

علائم مصرف مخدرهای جدید فوراً نمایان نمی‌شود

این پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد با بیان اینکه اکنون الگوهای مصرف مواد مخدر تغییر کرده است، افزود: زمانی سریال «آینه عبرت» و «آتقی» بازیگر آن، نماد اعتیاد بود و در آن زمان تنها تریاک یا هروئین وجود داشت اما امروز مواد مخدر متنوع و در قالب قرص و شربت است یعنی نه اصلاً نیاز به ابزار مصرف و نه علامت فوری و ظاهری دارد که از چهره فرد مصرف‌کننده، مصرف مخدر نمایان شود.

کارشناس پیشگیری سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: پیش از این افرادی با سطح تحصیلات پایین‌تر شاید مصرف‌کننده مواد مخدر بودند اما امروز شاهد هستیم سطح تحصیلات افراد مصرف‌کننده نیز به تناسب رشد تکنولوژی و رفاه بالاتر رفته است.

متولی «فرزندپروری» در کشور وجود ندارد

این فعال رسانه‌ای در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد با بیان اینکه تحصیلات، ورزش، داشتن شبکه‌های اجتماعی مناسب از منظر حمایتی عوامل لازم اما ناکافی برای پیشگیری از اعتیاد هستند، گفت: زمانی می‌توانیم بگوییم این عوامل کافی هستند که به صورت تمام و کمال کنار یکدیگر وجود داشته باشد و در رأس آن یک متولی برای فرزندپروری داشته باشیم در صورتیکه اکنون یکی از خلاءها در کشور در زمینه فرزندپروری است و متولی در این زمینه در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در بهترین حالت مذکور خانواده‌ها باید صبر کنند تا فرزندان آن‌ها به مدرسه رفته تا آموزش و پرورش تنها بخشی از وظیفه پرورشی را با تعیین و برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان برعهده گیرد در صورتیکه والدین دارای فرزند زیر ۶ سال باید نهایتاً به مراکز مشاوره مراجعه کند و برای داشتن یک فرزند صالح و خوب در آینده از مشاور کمک بگیرد.

تعداد برنامه‌های «آموزش‌های فرزندپروری» اندک است

اولیایی متذکر شد: برنامه‌هایی در صداوسیما مربوط به فرزندپروری ساخته می‌شود اما این سوال مطرح است که چند درصد این برنامه مربوط به «آموزش‌های فرزندپروری» اختصاص دارد؟ تعداد این برنامه‌ها خیلی کم است و به لطف فضای مجازی شاید صفحاتی و کانال‌هایی در این رابطه وجود داشته باشد اما تعداد آن‌ها نیز نسبت به عوامل خطر همان شبکه‌های مجازی خیلی کم است یعنی به طور مثال در مقابل ۲۰ صفحه مجازی تبلیغ ماده اعتیادآور گل، دو صفحه پیشگیری از مصرف آن وجود دارد.

این پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد با تأکید بر اینکه نیروی متخصص فعال علاقه‌مند در بحث پیشگیری کم‌تر وجود دارد، گفت: بیشتر افراد حاضر در این حوزه، به درمان اعتیاد علاقه‌مند هستند تا بحث پیشگیری زیرا درمان از پیشگیری زودبازده‌تر است و هزینه پیشگیری باید از سنین خردسالی داده شده تا سال‌ها بعد نتیجه آن داده شود در صورتیکه به طور مثال یک نوجوان معتاد، در صورت درمان و خوش‌شانسی بعد از یک سال جزو ۲۰ درصد از معتادانی است که درمان شده‌اند.