درخواست از پزشکیان برای تشکیل فوری کارگروه ملی سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امامی راد، در این نامه عنوان داشته است؛ بیماری سرطان به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین بحرانهای بهداشتی و اجتماعی کشور است. بر اساس دادههای رسمی وزارت بهداشت، روزانه حدود ۳۹۰ نفر در کشور به سرطان مبتلا و ۲۰۰ نفر جان خود را از دست میدهند؛ رقمی معادل سقوط یک هواپیمای مسافربری در هر روز.
سرطان پس از بیماریهای قلبی- عروقی، دومین علت مرگ در ایران است و طبق پیشبینیها، در آینده نزدیک به نخستین عامل مرگومیر ایرانیان تبدیل خواهد شد. ابعاد بحران طبق گزارش «گلوبوکن» (GLOBOCAN/IARC-۲۰۲۲) در ایران، حاکی از ۱۳۷ هزار مورد جدید سرطان و ۸۷ هزار مرگ ناشی از آن در یک سال بود و تا سال ۲۰۴۰ افزایش ۱۱۵ درصدی بروز سرطان در ایران پیشبینی شده است؛ در حالی که میانگین جهانی این رشد، ۶۳ درصد است. بر اساس همان گزارش، شایعترین سرطان در کشور به ترتیب عبارتند از؛ سرطانهای معده، پستان، روده بزرگ، ریه، پروستات و خون.
در کنار این آمار تکاندهنده، روند افزایشی عوامل خطرآفرین از جمله مصرف دخانیات و تریاک، آلودگی هوا و آب، استفاده از سموم کشاورزی پرخطر، تغذیه ناسالم، کمتحرکی، چاقی، استرس و ضعف سیاستهای پیشگیرانه، زنگ خطر جدی برای آینده سلامت جامعه ایرانی به شمار میآید.
ایران در سال ۲۰۱۷ به قطعنامه ۷۰٫۱۲ مجمع جهانی بهداشت رأی مثبت داده و متعهد به پیشگیری، غربالگری و درمان یکپارچه سرطان شده است. همچنین برنامه جهانی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردار (۲۰۲۰ -۲۰۱۳) بر کاهش مرگ زودرس از طریق سیاستهای کنترل دخانیات، تغذیه سالم و افزایش فعالیت بدنی تأکید میکند. در داخل کشور هم، ۲ سند مهم تدوین شد. یکی «برنامه ملی مدیریت سرطان» و دیگری «سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر». اهداف روشنی هم تعیین شد از جمله: کاهش ۲۵ درصدی مرگ زودرس ناشی از سرطان و بیماریهای مشابه، کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات، افزایش ۲۰ درصدی فعالیت بدنی، کاهش ۳۰ درصدی مصرف نمک، دسترسی ۸۰ درصدی به داروها و فناوریهای ضروری، گسترش غربالگری جمعیتی و پوشش کامل بیمهای خدمات درمانی، خدمات درمانی و دارویی با پوشش کامل بیمهای ارائه شود، نظام ثبت ملی سرطان تکمیل و برخط شود و بسیاری موارد دیگر.
با وجود این تعهدات، بررسیها نشان میدهد که بخش عمدهای از این اهداف تاکنون محقق نشده و شاخصهای سلامت در این حوزه در وضعیت هشدار قرار دارد.
با عنایت به مسئولیت قانونی و انسانی دولت در صیانت از سلامت مردم و با توجه به تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصه پزشکی، از جنابعالی تقاضا دارم دستور فرمائید: کارگروه ملی کنترل و پیشگیری از سرطان با حضور دستگاههای ذیربط در سطح ملی و استانی به فوریت تشکیل و گزارش عملکرد آن به صورت منظم منتشر شود.
وزارت بهداشت، مکلف به اجرای برنامه جامع غربالگری رایگان و مستمر برای سرطانهای شایع گردد همچنین این وزارتخانه موظف شود نظام ثبت ملی سرطان را احیا و انتشار منظم آمار سالانه کار در دستور کار قرار دهد.
دسترسی بیماران به داروهای ضدسرطان و خدمات درمانی پیشرفته با پوشش کامل بیمهای تضمین شود. برنامههای آموزش عمومی، اطلاعرسانی، پیشگیری و پژوهشی تقویت شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به حذف سموم پرخطر، کنترل آبیاری با فاضلاب، کاهش تولید دخانیات و ارتقای ایمنی غذایی گردد.
سازمان حفاظت محیط زیست ملزم به بهبود شاخصهای آلودگی هوا و آب و گزارشدهی منظم عمومی شود.
دولت، لایحهای جامع برای پوشش مالی، حمایتی و توانبخشی بیماران سرطانی تدوین و به مجلس ارائه نماید.
تأخیر در تصمیم و اقدام، به معنای افزایش هزینههای انسانی، اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود. مجلس شورای اسلامی نیز، آمادگی کامل دارد تا در کنار دولت، در تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز برای مقابله با این بحران ملی همکاری کند.
