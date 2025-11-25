به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، دانشگاه فناوری دوربان با همکاری مؤسسه پژوهشی بریکس و دانشگاه وندا در آفریقای جنوبی میزبانی دور نهایی مسابقات مناظره بریکس ۲۰۲۵ را برعهده دارد. این رویداد از ۲۶ تا ۲۸ نوامبر در پردیس «استیو بیکو» برگزار می‌شود و به صورت ترکیبی میزبان شرکت‌کنندگان خواهد بود.

در این دوره ۵ مناظره‌گر از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در قالب مجموعه‌ای از مناظرات بین‌المللی ۱۰ مرحله‌ای به رقابت می‌پردازند. موضوع اصلی رقابت‌ها «بریکس و جنوب جهانی؛ تغییرات جدید قدرت در قرن بیست‌ویکم» تعیین شده است.

فولوفهلو نمولوولا، معاون پژوهش و نوآوری دانشگاه دوربان، سخنرانی خوشامدگویی را ارائه می‌کند. همچنین فولوفهلو نتسوئرا، رئیس مؤسسه پژوهشی بریکس، این رویداد را به طور رسمی افتتاح خواهد کرد. کنسول عمومی چین و کنسول عمومی هند نیز پیام‌های دیپلماتیک کشورهای خود را بیان می‌کنند.

نتسوئرا با اشاره به نقش این رقابت‌ها گفت: «در مناظره‌های بریکس تنها رقابت نمی‌کنیم بلکه ارتباط برقرار می‌کنیم. این رویداد نشان می‌دهد که آفریقای جنوبی و جامعه بریکس چگونه از طریق پژوهش، نوآوری و دیپلماسی فکری در حال بازتعریف روایت‌های جهانی هستند».

برنامه این دوره شامل مناظره‌های ساختارمند ۳۰ دقیقه‌ای، بخش عمومی با عنوان «طنز در دیپلماسی» و نشست تخصصی «دیپلماسی بریکس و آینده همکاری جنوب جهانی» است.

این رویداد در ۲۸ نوامبر با مراسم اهدا جوایز پایان می‌یابد. در این مراسم از قهرمان مناظره بریکس ۲۰۲۵، بهترین سخنران، پژوهش برتر و برگزیده «روح دیپلماسی» تقدیر خواهد شد.