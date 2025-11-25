  1. بین الملل
دانشگاه «دوربان» میزبان دور نهایی مناظره بریکس ۲۰۲۵ می‌شود

دانشگاه فناوری دوربان در آفریقای جنوبی اواخر نوامبر میزبان رقابت نهایی مناظره بریکس خواهد بود؛ رویدادی که بر بررسی جابه‌جایی قدرت جهانی و تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب تمرکز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، دانشگاه فناوری دوربان با همکاری مؤسسه پژوهشی بریکس و دانشگاه وندا در آفریقای جنوبی میزبانی دور نهایی مسابقات مناظره بریکس ۲۰۲۵ را برعهده دارد. این رویداد از ۲۶ تا ۲۸ نوامبر در پردیس «استیو بیکو» برگزار می‌شود و به صورت ترکیبی میزبان شرکت‌کنندگان خواهد بود.

در این دوره ۵ مناظره‌گر از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در قالب مجموعه‌ای از مناظرات بین‌المللی ۱۰ مرحله‌ای به رقابت می‌پردازند. موضوع اصلی رقابت‌ها «بریکس و جنوب جهانی؛ تغییرات جدید قدرت در قرن بیست‌ویکم» تعیین شده است.

فولوفهلو نمولوولا، معاون پژوهش و نوآوری دانشگاه دوربان، سخنرانی خوشامدگویی را ارائه می‌کند. همچنین فولوفهلو نتسوئرا، رئیس مؤسسه پژوهشی بریکس، این رویداد را به طور رسمی افتتاح خواهد کرد. کنسول عمومی چین و کنسول عمومی هند نیز پیام‌های دیپلماتیک کشورهای خود را بیان می‌کنند.

نتسوئرا با اشاره به نقش این رقابت‌ها گفت: «در مناظره‌های بریکس تنها رقابت نمی‌کنیم بلکه ارتباط برقرار می‌کنیم. این رویداد نشان می‌دهد که آفریقای جنوبی و جامعه بریکس چگونه از طریق پژوهش، نوآوری و دیپلماسی فکری در حال بازتعریف روایت‌های جهانی هستند».

برنامه این دوره شامل مناظره‌های ساختارمند ۳۰ دقیقه‌ای، بخش عمومی با عنوان «طنز در دیپلماسی» و نشست تخصصی «دیپلماسی بریکس و آینده همکاری جنوب جهانی» است.

این رویداد در ۲۸ نوامبر با مراسم اهدا جوایز پایان می‌یابد. در این مراسم از قهرمان مناظره بریکس ۲۰۲۵، بهترین سخنران، پژوهش برتر و برگزیده «روح دیپلماسی» تقدیر خواهد شد.

