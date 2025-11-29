به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مجابی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نشست با آرسنی کاریاکین دبیرکل اتحادیه شهرداریهای مجمع بریکس پیشنهاد افتتاح دبیرخانه جایزه بهترین تجارب و پژوهش شهرداریهای عضو مجمع بریکس را مطرح کرد.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سجاد محمدیارزاده رئیس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان به عنوان دبیر علمی این رویداد، مسعود حقلطفی مدیرعامل اتحادیه سازمانهای مدیریت حمل و نقل شهرداریهای کشور، شاپور مقتدر، مدیرکل حراست و پدافند غیرعامل، حامد جعفرزاده سرپرست مرکز مطالعات راهبردی شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و کارشناسان ذیربط حضور داشتند.
در این مراسم اهداف، ساختار و برنامههای دبیرخانه تشریح شد و دبیرکل اتحادیه شهرداریهای مجمع بریکس، افتتاح آن را با مشورت سایر اعضا گامی مؤثر در ارتقای همکاریهای علمی، اجرایی و تبادل تجربه میان شهرهای عضو عنوان کرد. وی با قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: هر بار حضور در ایران با دستاوردهای ارزشمند همراه است و ظرفیتهای گستردهای برای توسعه همکاریها میان شهرهای عضو بریکس وجود دارد.
در ادامه، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، با اشاره به سه نشست وبیناری مشترک با اتحادیه بریکس، تشکیل دبیرخانه را نقطه آغاز فعالیت نظاممند این جایزه بینالمللی اعلام کرد و گفت: این جایزه با هدف شناسایی، حمایت و معرفی تجربههای موفق و پژوهشهای اثرگذار طراحی شده و تشکیل دبیرخانه مرکزی آن در مرکز مطالعات این سازمان، وظیفه راهبری دورههای سالانه را عهدهدار خواهد شد.
وی نخستین دوره این جایزه بینالمللی را در ماههای آتی به میزبانی شیراز پیشنهاد داد و در پاسخ به دبیرکل اتحادیه در خصوص نحوه دعوت اعضا گفت: از هر کشور عضو بریکس پنج شهردار دعوت میشود که هزینه بلیت رفت و برگشت و اقامت یک نفر از هر کشور نیز توسط جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد. مجابی همچنین خواهرخواندگی میان شهرهای کازان و شیراز را پیوندی مبارک با پشتوانه تاریخی و فرهنگی دانست و ظرفیت شیراز را برای میزبانی رویدادهای مهم شهری یادآور شد.
در این نشست، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اهمیت شکلگیری بریکس گفت: این رویداد پاسخ به جریانهایی است که بسیاری از کشورها را به حاشیه میرانند. معماری شهری، حکمت، هویت و کیفیت زندگی از موضوعاتی است که میتواند محور گفتوگوهای مشترک باشد. وی همچنین اعلام کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری این اجلاس و شکلگیری جایزه مدیریت شهری بریکس حمایت کامل خواهد کرد.
کورش جعفری نیز که به عنوان نماینده وزارت امور خارجه در این نشست حضور داشت: ضمن تشکر از ابتکار وزارت کشور گفت: بریکس یکی از موضوعات مهم و از اولویتهای کشور ماست. وی افزود: معتقدم بریکس جزو معدود سازمانهایی است که فارغ از دیدگاههای غربی عمل میکند و در جریان جنگ ۱۲ روزه یکی از کارکردهای خوب در بریکس این بود که تجاوز رژیم صهیونیستی بر ضد ایران را محکوم کرد.
هاشم مظاهریزاده مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز نیز با استقبال از برگزاری این رویداد در شیراز گفت: شیراز با سابقه تاریخی، فرهنگی و عضویت در شبکههای بینالمللی شهرهای تاریخی و کلانشهرهای آسیایی، آمادگی کامل برای میزبانی این رویداد و پذیرایی از شهرداران کشورهای عضو بریکس را دارد. وی با اشاره به همکاریهای فرهنگی با شهرداری کازان افزود: نمایشگاه عکسهای شیراز در کازان نمونهای موفق از تبادل فرهنگی میان دو شهر بود.
در بخش دیگری از برنامه، سجاد محمدیارزاده بهعنوان دبیر علمی جایزه بریکس، اهداف اصلی این رویداد را ارتقای کیفیت زندگی، توسعه پایدار، تبادل دانش، کاهش هزینههای مدیریتی و ایجاد پلتفرم جامع تجارب شهری عنوان کرد و گفت: بانک شهر حامی این جایزه خواهد بود و از این جهت رفاه مشارکتکنندگان تضمین شده است. وی همچنین پیشنهاد ایجاد دبیرخانه جایزه بهترین تجارب و پژوهش شهرداریهای مجمع بریکس را در مرکز مطالعات راهبردی شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به طور کامل ارائه کرد و این پیشنهاد برای بررسی و تصمیمگیری تحویل دبیرکل اتحادیه شهرداریهای مجمع بریکس شد.
نشست افتتاح دبیرخانه جایزه بریکس، توسعه همکاریهای علمی و شهری، تقویت دیپلماسی شهری و معرفی تجربههای جهانی را بهعنوان اهداف بلندمدت خود ترسیم کرد و مقرر شد نخستین اجلاس رسمی با حضور ۵۰ شهردار از کشورهای عضو بریکس در شیراز برگزار شود؛ رویدادی که میتواند به الگویی جهانی در حوزه مدیریت پایدار شهری تبدیل شود.
نظر شما