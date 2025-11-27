معاریو: تنش بین کاتس و زامیر رو به وخامت است

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه صهیونیستی معاریو امروز در گزارشی نوشت که بحران بین یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و ایال زامیر رئیس ستاد ارتش و دیگر فرماندهان ارتش در حال تشدید است و هیچ نشانه‌ای در مورد حل و فصل این بحران دیده نمی‌شود.

این روزنامه با اشاره به تشدید تنش بین دو طرف نوشت که تمایل کاتس به جنگ افروزی‌های جدید در حالی است که فرماندهان ارتش معتقدند که باید قاطعانه عمل کنند تا از هرگونه سناریوی جنگی که ممکن است دوباره اسرائیل را درگیر کند، جلوگیری کنند.

این روزنامه افزود که اختلاف بین زامیر و کاتس، پس از سخنرانی جنجالی زامیر که دیروز در مراسم یادبود دیوید بن گوریون، علنی شد. وی در این سخنان خواستار حضور فرماندهی شجاع، قاطع و تغییردهنده واقعیت در ارتش شد و سران سیاسی باید به شکست خود اعتراف کنند.

بر اساس این گزارش تشدید بحران کنونی در حالی رخ می‌دهد که ارتش اسرائیل با فشارهای عملیاتی فزاینده‌ای در جبهه‌های مختلف روبرو است که همین امر باعث تشدید اختلاف سطوح سیاسی و نظامی می‌شود.

کاتس و زامیر دوشنبه گذشته پس از آنکه وزیر جنگ اسرائیل دستور بازرسی مجدد تحقیقات داخلی انجام شده توسط ارتش در مورد شکست‌های اسرائیل را صادر کرد، با یکدیگر وارد تنش شده اند.

کاتس در همین راستا تصمیم گرفت انتصابات در مناصب عالی ارتش را به مدت ۳۰ روز متوقف کند، که زامیر این اقدام را مداخله سیاسی و آسیب رساندن به آمادگی ارتش دانست.