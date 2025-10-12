وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بنای بدعهدی در آتش بس را گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که بزرگترین چالش برای این رژیم پس از بازگرداندن اسرای اسرائیلی، تخریب مستقیم تمام تونلهای حماس در غزه خواهد بود.
کاتس گفت که به ارتش دستور داده است تا پس از بازگرداندن اسرای اسرائیلی برای اجرای مأموریت تخریب تونلهای حماس آماده شوند.
وی تلاش کرد اظهارات خود را که متناقض با روند آتش بس در غزه است، توجیه کند و مدعی شد که تخریب تونلهای حماس به معنای اجرای اصل توافق شده در مورد خلع سلاح حماس و سلب توانمندیهای نظامی آن است.
این ادعا در حالی مطرح میشود که حماس بند مربوط به خلع سلاح مقاومت را نپذیرفته و هر گونه حمله به نوار غزه به ادعای تخریب تونلها نیز نقض آشکار توافق آتش بس به شمار خواهد آمد.
