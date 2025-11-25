به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، این خبر در حالی منتشر شده که روابط کاتس با ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل، به شدت متشنج شده است.

«گادی آیزنکوت»، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم اسرائیل، این وضعیت را «حماقت» توصیف کرده و گفته است نتانیاهو باید به آن پایان دهد.

او افزود: «اسرائیل در چهار جبهه باز قرار دارد؛ ایران توان موشکی خود را بازیابی کرده، لبنان در آستانه انفجار است، در غزه درگیری جریان دارد و کرانه باختری نیز متشنج است. در چنین شرایطی کاتس تصمیم گرفته وارد تقابل با رئیس ستاد و ارتش شود.»

به گزارش رسانه‌های صهیونیست، نتانیاهو روز سه‌شنبه جداگانه با کاتس و زامیر دیدار کرده تا اختلافات علنی میان آن‌ها را کاهش دهد. پیش‌تر گفته شده بود که او قصد دارد هر دو را به یک نشست مشترک فرا بخواند، اما در نهایت ترجیح داد ابتدا با کاتس و سپس با زامیر به صورت جداگانه دیدار کند.

برخی گزارش‌ها احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه را رد کرده‌اند و گمانه‌زنی‌ها حاکی است که کاتس شاید از حضور در چنین جلسه‌ای خودداری کرده باشد.

اختلاف میان کاتس و زامیر پس از آن شدت گرفت که کاتس دستور داد تحقیقات داخلی ارتش رژیم صهیونیستی درباره ناکامی‌ها در برابر حمله مقاومت فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دوباره بررسی شود.

کاتس همچنین تصمیم گرفت انتصاب‌ها در سمت‌های عالی‌رتبه ارتش این رژیم را به مدت ۳۰ روز متوقف کند؛ اقدامی که زامیر آن را به‌عنوان دخالت سیاسی و لطمه به آمادگی ارتش رژیم توصیف کرد.

‌