فرماندار گرمسار: «بسیج» نماد همبستگی ملی و رمز اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر چهارشنبه در رزمایش بزرگ اقتدار بسیج امروز همزمان با سراسر کشور به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) در شهرستان گرمسار «بسیج» را میراث ماندگار امام خمینی (ره) و نماد همبستگی ملی خواند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای دفاع مقدس، اظهار داشت: بسیج میراث گران‌بهای امام راحل است؛ در زمانی که کشور با مشکلات جدی روبه‌رو بود، امام با درایت و نگاه الهی خود، بسیج را برای مقابله با توطئه‌های دشمن پیشنهاد داد و امروز این نهاد به یک درخت تنومند و فراگیر در همه اقشار تبدیل شده است.

فرماندار گرمسار ادامه داد: امروز بسیج محدود به یک سازمان نظامی نیست؛ بسیج یک فرهنگ است. فرهنگی که در میان دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، معلمان، اساتید دانشگاه و عشایر ریشه دوانده و نقش آن در حفظ و حراست از کشور انکارناپذیر است.

همتی با اشاره به شرایط منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد: دولت غاصب و کودک‌کش اسرائیل با حمایت آمریکا قصد داشت به نظام اسلامی ضربه وارد کند، اما حضور میلیونی مردم و بسیج عمومی در کنار رهبری، بزرگ‌ترین ضربه را به دشمنان وارد ساخت و کشور را حفظ کرد.

وی با دعوت از گروه‌های جهادی و نیروهای بسیجی برای تقویت روحیه خدمت‌رسانی، گفت: بسیج جهادی و انقلابی که متکی به مردم است، می‌تواند کشور را در مسیر پیشرفت یاری کند. در این هفته مبارک، همه باید برای اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی و حضور در اردوهای جهادی آمادگی داشته باشند.

این آئین با حرکت دسته‌های بسیج از گلزار شهدا به سمت میدان امام و مسجد جامع همراه بود و بخشی از توانمندی‌های رزمی، سازندگی و مردمی بسیج به نمایش گذاشته شد.