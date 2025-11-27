آیت الله فلاحتی: ایرانیان تهدید را به فرصت تبدیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر پنجشنبه در دیدار با پیشکسوتان بسیجی استان به مناسبت هفته بسیج با گرامیداشت این ایام اظهار کرد: بسیج از برکات بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس اضافه کرد: ما در جنگ چیزی جز اسلحه برنو نداشتیم، اما امروز موشکهای دوربرد ما با برد چهار هزار و پانصد کیلومتر میتوانند تا اقیانوس اطلس نیز بروند.
نماینده ولیفقیه در گیلان افزود: امروز همه دشمنان داخلی و خارجی به قدرت و شکستناپذیری جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند.
آیتالله فلاحتی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی افول خود را احساس کرده و برای نجات خود جنگ در دنیا راه میاندازد، گفت: آمادگی نیروهای مسلح کشور برای دفاع از ایران در برابر حملهی احتمالی رژیم صهیونیستی امروز بیش از هر زمان دیگری است و جبهه مقاومت از جمله حشدالشعبی، حزبالله و انصارالله نیز در آمادگی کامل بهسر میبرند.
وی ادامه داد: دشمن این بار ضربات سختی از ملتهای اسلامی خواهد خورد. نیروهای مسلح هوشیارتر از گذشته آمادهاند و مردم باید با آرامش به زندگی خود ادامه دهند. همه دنیا اعتراف میکنند که برنده این جریان، جمهوری اسلامی است.
آیتالله فلاحتی با اشاره به توان ایرانیان در تاریخ این کشور، گفت: ایرانیان در طول تاریخ ثابت کردهاند که همه تهدیدها را به فرصت تبدیل میکنند.
وی همچنین از جهاد علمی، بهویژه اقتصاد دریا محور یاد کرد و با اشاره به برخی ضعفهای مدیریتی در استان گیلان افزود: گیلان ظرفیتها و استعدادهای ارزشمندی دارد و مراکز علمی و تحقیقاتی در استان افزایش یافته است. بسیاری از فرماندهان و سرداران کشور گیلانی هستند.
امام جمعه رشت با اشاره به دیدارهای خود با دانشگاهیان گفت: هر ماه با رؤسای دانشگاهها نشست داریم. در گذشته به دانشگاهها توجه نمیشد.
وی با تأکید بر اهمیت حوزههای علمیه افزود: «امروز ۱۸۰۰ طلبه خواهر در گیلان مشغول تحصیل هستند و این استان بیشترین مدرسان را در سطوح مختلف حوزه قم دارد. مجتهدان و قریب الاجتهادهای گیلانی نیز در قم فعالاند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت آب استان اشاره کرد و گفت: با توجه به ۲۳۸ هزار هکتار زمین کشاورزی در گیلان، جلسات منظم هماندیشی با مسئولان برای مدیریت آب برگزار میشود. هرکسی باید گوشهای از کار را بگیرد و در عرصههای سیاسی و اجتماعی با احتیاط کمک کند.
آیتالله فلاحتی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر سختتر بودن زندگی زیر سایهی حکومت غیر معصوم، اظهار کرد: در حکومت غیرمعصوم هرکسی میگوید اناالرجل و از ابتدای انقلاب تاکنون بسیاری ریزش داشتهاند.
وی بر ضرورت «امر به معروف و نهی از منکر» و «تقویت ساختار فرهنگی» تأکید کرد و گفت: بصیرت باید در جامعه فراگیر شود؛ چهبسا امروز بسیاری از خواص به دلیل نداشتن بصیرت، معترض به انقلاب هستند. کسی که بصیرت ندارد، انتظارات نابجا دارد.
نماینده ولیفقیه در گیلان در ادامه با نقل روایتی از امام رضا (ع) در کتاب شیخ صدوق گفت: اگر کسی سه چیز داشته باشد، گویا همه دنیا را دارد؛ سلامتی بدن، آسودگی خاطر و روزی همان روزش را» او افزود: «امروز ناآسودگی خاطر برخی تنها مادی شده؛ ای کاش ناآسودگی ما برای دین و معنویت باشد، نه امور دنیوی. هرکس به آنچه خداوند به او داده راضی باشد، آسودگی خاطر پیدا میکند.
نظر شما