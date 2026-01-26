به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی فرماندهان و مدیران ارشد سازمان اطلاعات فراجا در استان، با تحلیل آخرین تحرکات جریانهای معاند، بر تعمیق همکاریهای درونسازمانی و برونسازمانی در مواجهه با تهدیدات نوین امنیتی تأکید کرد.
وی با اشاره به ماهیت مهندسیشده و رسانهمحور برخی ناآرامیهای اخیر، اظهار داشت: دشمن با شکست در عرصههای میدانی و سخت، تمام توان خود را به حوزه جنگ روانی، عملیات شناختی و القای ناامنی اجتماعی معطوف کرده است.
حسینی مازندرانی با تبیین اهداف پشتپرده حمایت دشمن از اخلالگران، افزود: هدف نهایی جبهه معاند، مسلحسازی اغتشاشات و تبدیل ناآرامیهای محدود به بحرانهای امنیتی گسترده است، اما هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و اقدام بهموقع نیروهای انتظامی و اطلاعاتی، این سناریوها را ناکام گذاشته است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، نقش سازمان اطلاعات فراجا را در شناسایی، رصد و پیشگیری از تهدیدات، محوری دانست و تصریح کرد: شناخت دقیق، بهموقع و هوشمندانه از تحرکات دشمن، سه رکن اصلی موفقیت سازمان اطلاعات فراجا است. امروز دشمن در فضای مجازی و واقعی بهصورت توأمان فعال است و هدایت دقیق عملیات میدانی بدون اشراف اطلاعاتی ممکن نیست.
وی در ادامه با قدردانی از نقش بسیج مردمی در تأمین امنیت پایدار، خاطرنشان کرد: بسیج بهعنوان چشمان بیدار نظام در محلات، ظرفیتی بینظیر و تکرارنشدنی است. همکاری عملیاتی، اطلاعرسانی سریع و حضور سازمانیافته بسیج در کنار فراجا، الگویی موفق در برقراری امنیت پایدار به شمار میرود که باید بیش از پیش تقویت شود.
حسینی مازندرانی تأکید کرد: این همافزایی و هماهنگی، سپری مستحکم در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت عمومی و آرامش جامعه خواهد بود.
وی با اشاره به راهبردهای نوین دشمن در حمایت از اخلالگران امنیت ملی، گفت: دشمن با بهرهگیری از ابزارهای جنگ ترکیبی و شبکههای اجتماعی به دنبال تحریف واقعیتها و ایجاد اغتشاش است، اما هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و واکنش سریع نیروهای خودی، این توطئهها را بیاثر کرده است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، به دشمنی ریشهدار و ماهوی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و آن را اصل ثابت و تغییرناپذیر سیاست خارجی آمریکا دانست.
وی تصریح کرد: دشمنی آمریکا با ایران، ریشه در ماهیت انقلاب اسلامی و هویت مقاومتی ملت ایران دارد. نظام سلطه، هیچگاه استقلال، عدالتخواهی و الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی را برنمیتابد.
حسینی مازندرانی افزود: آمریکا از تحریمهای ظالمانه اقتصادی و ترور نخبگان علمی تا حمایت از گروهکهای تروریستی و دامن زدن به ناآرامیهای داخلی، از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به ملت ایران فروگذار نکرده است، اما تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی نشان داده که ملت ایران با حفظ وحدت ملی و ایستادگی، دشمن را ناچار به عقبنشینی کرده است.
وی تأکید کرد: حفظ انسجام و وحدت ملی، مهمترین تضمین برای خنثیسازی توطئههای دشمنان و تداوم مسیر عزت، استقلال و امنیت کشور است.
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