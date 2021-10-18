راهبرد مقابله با توطئه صهیونیسم وحدت شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در همایش استانی وحدت که به میزبانی شهرستان آستارا و با حضور علمای شیعه و سنی آستارا، تالش و رضوانشهر برگزار شد، اظهار کرد: شیطنت‌های صهیونیسم در کشورهای همسایه ایران راه به جایی نخواهد برد و محکوم است.

وی با بیان اینکه اگر اتحاد جهان اسلام نبود امروز سرنوشت اسلام مشخص نبود، افزود: امروز همه جهان اسلام یک دشمن واحد دارد و آن رژیم صهیونیستی است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه اجتماع علمای شیعه و سنی خاری بر چشم دشمنان اسلام است، گفت: جمهوری اسلامی ایران اولین و بزرگترین دستاورد اتحاد دنیای اسلام است.

وی به ترفندهای رسانه‌ای غرب اشاره و تصریح کرد: امپراطوری رسانه‌ای غرب در بسیاری از موارد از بیان حق ناگزیر است.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان، افزود: باید وحدت کلمه در جامعه حفظ شود زیرا این وحدت عامل اقتدار و تداوم پیروزی ملت در مقابل دشمنان است.

وی، افزود: مساله وحدت و انسجام اسلامی از مسائل بسیار مهم و مورد تاکید اسلام است.

گفتنی است؛ در این همایش امامان جمعه آستارا و تالش و همچنین نمایندگان اهل تسنن این شهرستان‌ها دقایقی کوتاه به سخنرانی پرداختند.