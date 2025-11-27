به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین جعفر قدیانی عصر پنجشنبه در آئین تجلیل از قضات دادگستری استان کردستان، از تلاشهای رئیس کل دادگستری استان در ایجاد فضای اخلاقمدار در دستگاه قضائی تقدیر کرد.
وی با اشاره به مسئولیت دادسرای انتظامی قضات در حفظ و صیانت از این سرمایههای ارزشمند، تاکید کرد: این نهاد وظیفهای سنگین در نظارت و حمایت از قاضیان دارد.
مشارکت زنان در قضاوت و نقش تربیتی آنها در جامعه
دادستان انتظامی قضات کشور در ادامه سخنان خود، در خصوص مشارکت زنان در عرصه قضاوت و مسئولیتهای اجتماعی گفت: زنان نقش بسیار برجستهتری از آنچه در ظاهر دیده میشود، در جامعه دارند؛ نقش تربیتی آنها در خانواده و جامعه به ویژه در پرورش نسلهای آینده، حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص)، در ارتباط خود با حضرت زهرا (س)، جایگاه والای زن را در جامعه به نمایش گذاشت.
وی عنوان کرد: خداوند متعال با قراردادن صفات لطافت و مهربانی در زن آثار وجودیش را به ما نشان داده که تجلی این صفات در تربیت فرزندان و رشد و هدایت خانواده و جامعه متبلور است.
حجتالاسلام قدیانی زنان نیز میتوانند در کنار مردان با کار قضاوت و سایر مسیولیتهای اجتماعی بپردازند اما باید گفت زنان نقش بزرگترین در اجتماع دارند و این بیانگر نقش تربیتی فرزندان و خانواده است.
در این جلسه سه نفر از قضا دادگاههای تجدید نظر استان، محاکم عمومی و انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به نمایندگی از قضات به بیان مسائل خود در امر قضاوت پرداختند و در پایان نیز از قضات برتر کردستان تجلیل شد.
