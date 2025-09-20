دقت در صدور احکام با حفظ استقلال قضایی، اساس کار دستگاه قضاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین جعفر قدیانی عصر شنبه در جمع مسئولان قضائی و قضات برتر استان فارس، با بیان اینکه قاضی باید همواره نسبت به کار و عاقبت تصمیم خود هوشیار باشد، گفت: غفلت از رسالت خطیر قضاوت هیچ‌گاه پذیرفتنی نیست و دستگاه قضا بر اساس تکلیف الهی و قانونی به‌دنبال تحقق عدالت است.

وی ادامه داد: رسالت اصلی دستگاه قضا فصل خصومت و پایان دادن به اختلافات است و این مهم تنها زمانی محقق می‌شود که صدور حکم بر پایه بیّنه و ادله معتبر در پرونده‌ها صورت گیرد.

دادستان دادسرای انتظامی قضات با اشاره به ضرورت حفظ استقلال قضائی افزود: قاضی باید با اتکا به موازین شرعی و قانونی تصمیم بگیرد، چرا که در مقام داوری میان اصحاب دعوا قرار دارد و هیچ شناختی نسبت به شرایط بیرونی آنان ندارد. در بسیاری موارد، تشخیص حقیقت دشوار است و قاضی باید با تکیه بر شواهد موجود رأی صادر کند.

حجت الاسلام قدیانی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در حوزه نظارت و ارزیابی عملکرد قضات خواستار تشکیل کمیته ارزیابی شکایات انتظامی از قضات در استان‌ها شد و گفت: این اقدام باعث می‌شود بسیاری از پرونده‌های غیرضرور و شکایت‌های بی‌مورد شناسایی و از چرخه رسیدگی انتظامی خارج شود. این اقدام در کاهش حجم پرونده‌ها و ارتقای کیفیت بررسی‌ها نقش مهمی ایفا خواهد داشت.

وی ادامه داد: نظارت و ارزشیابی بر عملکرد قضات امری دشوار و زمان‌بر است، اما این روند با جدیت دنبال می‌شود.

دادستان دادسرای انتظامی قضات افزود: حتی با وجود تراکم بالای پرونده‌ها، نظارت بر عملکرد قضات به‌طور کامل انجام می‌شود و جایگاهی برای تخلف باقی نمی‌ماند. در واقع دادنامه‌هایی که صادر می‌شود، نشان‌دهنده علم، تجربه و توانمندی قضات است و لذا مستلزم دقت در صدور آن است.

حجت الاسلام قدیانی افزود: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضا در این استان شناسایی شکات حرفه‌ای است که با طرح مکرر شکایات غیرضروری موجب ایجاد بار اضافی بر دوش سیستم قضائی می‌شوند.

عضو شورای عالی قضائی، شناسایی و مدیریت شکات حرفه‌ای را زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و کاهش اطاله دادرسی خواند.

دادستان دادسرای انتظامی قضات تصریح کرد: استقلال قضایی، پایبندی به موازین شرعی و قانونی و نظارت مستمر، سه اصل بنیادین در کار دستگاه قضاست و همکاران قضایی در استان با تکیه بر این اصول، خدمت‌رسانی شایسته به مردم را دنبال می‌کنند.