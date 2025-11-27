فرمانده کل انتظامی کشور: ۶۷۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در سفر به استان یزد، اعلام کرد: با اقدامهای اطلاعاتی و امنیتی مأموران انتظامی یزد، ۶۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در دو روز گذشته در استان یزد کشف و ضبط شد و میزان کشفیات یزد در هشت ماه اخیر به ۶ تن و ۷۰۰ کیلوگرم رسیده است.
سردار رادان افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۹۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش دارد.
وی افزود: در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر، ۲۱ قاچاقچی به هلاکت رسیدهاند.
بررسی وضعیت حوزههای ششگانه اولویت مأموریتی و نظارت بر روند ساخت منازل سازمانی از دیگر اهداف سفر سردار رادان به استان یزد اعلام شده است.
