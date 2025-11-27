  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

کشف ۱۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر) غیر مجاز در بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از کشف تعداد ۱۵دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز به ارزش بیش از ۴میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری روز پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: مأموران واحد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان با اشراف اطلاعاتی از دپوی چند دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یک خانه متروکه در حاشیه بناب مطلع و با هماهنگی قضائی خانه شناسایی شده را بازرسی و تعداد ۱۵ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینرهای کشف شده را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند افزود: هرگونه اخلال در نظام تولید و توزیع جرم بوده و برخورد با عاملان در دستورکار پلیس قرار داشته و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

