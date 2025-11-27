کشف ۱۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر) غیر مجاز در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری روز پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: مأموران واحد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان با اشراف اطلاعاتی از دپوی چند دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یک خانه متروکه در حاشیه بناب مطلع و با هماهنگی قضائی خانه شناسایی شده را بازرسی و تعداد ۱۵ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینرهای کشف شده را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند افزود: هرگونه اخلال در نظام تولید و توزیع جرم بوده و برخورد با عاملان در دستورکار پلیس قرار داشته و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.