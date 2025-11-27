کنگره ملی بزرگداشت ۱۲۰۰ شهید شهرستان جهرم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه کنگره ملی ۱۲۰۰ شهید شهرستان جهرم همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان دوران دفاع مقدس و اقشار مختلف مردم در مصلای امام خمینی (ره) جهرم برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت یاد و نام شهدای شهرستان و تبیین نقش جهرم در دوران دفاع مقدس برپا شد. در بخش سخنرانی افتتاحیه، سردار محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) و فرمانده لشکر خط‌شکن ۳۳ المهدی (عج) در دوران دفاع مقدس، با گرامیداشت مقام شامخ شهدا، بر ضرورت ترویج ارزش‌های ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه مذهبی و انقلابی جهرم گفت: اینکه ۱۲۰۰ لاله گلگون‌کفن از این سرزمین برخاسته‌اند، نتیجه تربیت دینی و ولایی مادران و پدران این دیار است.

سردار اسدی در ادامه ضمن بیان تهدیدهای پیش‌روی جهان اسلام، آمریکا را عامل بسیاری از جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های منطقه دانست و بر لزوم هوشیاری و آمادگی دائمی در برابر دشمنان تأکید کرد.

در این مراسم همچنین از ۳ جلد کتاب دفاع مقدس، شعار و لوگوی کنگره ملی ۱۲۰۰ شهید جهرم رونمایی شد.

در بخش پایانی، از شاعران، طراحان و نویسندگان آثار مرتبط با شهدای جهرم به پاس تلاش‌های فرهنگی و هنری آنان تجلیل به عمل آمد.

اجلاسیه اصلی کنگره ملی ۱۲۰۰ شهید جهرم، ۲ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.