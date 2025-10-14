به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم علیپور ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اجلاسیه بین‌المللی شهیدان راه قدس، به معرفی ویژه شهید معصومه کرباسی و شهید رضا عواضه پرداخت و گفت: نقش زن در اسلام و جمهوری اسلامی جایگاهی بی‌بدیل دارد و کمتر به هویت واقعی زن پرداخته شده است، در حالی که انقلاب از پیروزی تا امروز شاهد نقش‌آفرینی بی‌وقفه زنان بوده است.

وی با تصریح اینکه شهید معصومه کرباسی، فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر و از نخبگان حوزه برنامه‌نویسی دانشگاه شیراز بود، ادامه داد: این شهیده به عنوان الگویی مطرح شد که پیام روشنی درباره تحقق آزادی زنان در اسلام دارد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس افزود: این شهیده والامقام فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌ای با نگاه امت اسلامی داشت و در دوران تحصیل با هم‌تراز خود، شهید رضا عواضه، ازدواج کرد. فعالیت‌های این زوج در جبهه مقاومت زیر نظر حزب‌الله انجام شد که متأسفانه با حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی با پهپاد به خودروی ایشان و حمله دوم پس از پیاده شدن، به شهادت رسیدند.

سردار علی پور گفت: رسانه‌ها باید در جریان‌سازی برای یادبود شهدا غفلت نکنند و این یک دین بزرگ بر گردن همه است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس افزود: در همین راستا اجلاسیه بین‌المللی شهیدان راه قدس روز یکشنبه ،۲۷ مهرماه ساعت ۹ صبح در تالار حافظ با حضور میهمانان استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد کنگره ملی ۱۵ هزار شهید استان فارس در پایان تصریح کرد: تألیف کتاب «پیوند اشک و لبخند» متناسب با سن کودک و نوجوان و کتاب مستند روایتی «آرزو شدی» با مشارکت حوزه هنری، تهیه اثر سه زبانه توسط گروه سرود فاخته، انعقاد قرارداد اولیه برای تهیه فیلم سینمایی شهید معصومه کرباسی، نامگذاری تقاطع غیر همسطح ورودی شهر شیراز با همت شهرداری شیراز به نام «پل شهیدان راه قدس»، پیش‌بینی جشنواره «تولیدات فرهنگی هنری شهیدان راه قدس»، برگزاری کارگاه خوشنویسی و نقاشی با موضوع شهدا و برگزاری فراخوان کشوری طراحی و نصب المان دائمی شهیدان راه قدس در شیراز از برنامه‌های پیش‌بینی شده این اجلاسیه است.