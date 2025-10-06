به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسن مهبودی صبح دوشنبه در یادواره شهدای زن بخش جره و بالاده کازرون با گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا گفت: بر اساس آیات قرآن دنیا همانند بازار هست برخی ها سود و برخی ضرر می کنند.

وی با اشاره به آیه ۱۱۱سوره مبارکه توبه ادامه داد: شهادت مرگ تاجرانه ای است و شهدا زیرک ترین معامله گران تاریخ هستند.

امام جمعه کازرون افزود: جان انسان چه بخواهد چه نخواهد روزی تمام خواهد شد، و این شهدا هستند که با بهترین قیمت جان خود را با خدا معامله کرده و وعده قطعی پروردگار است که بهای جان و مال مؤمنین را پرداخت کند.

حجت الاسلام مهبودی گفت: رستگاری بزرگ این است که خداوند، انسان را جاودانه کند چرا که فرمود شهدا زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.

وی ادامه داد: این به نفع ما هست که با شهدا در ارتباط بوده و با آنها زندگی کنیم و اگر نگران تربیت فرزندانمان هستیم آنان را با شهدا آشنا و با آنها ارتباط دهیم.

امام جمعه کازرون افزود: بهترین بندگان خدا به درجه رفیع شهادت خواهند رسید و بالاتر از مقام شهادت، مقامی وجود ندارد.

حجت الاسلام مهبودی گفت: پیام شهدا این است که ما تا روز قیامت نباید از هیچ قدرتی ترس و خوفی داشته باشیم.

امام جمعه کازرون با اشاره به این که ۱۷هزار شهیده، جانباز و آزاده زن سند افتخار برای نظام جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: یادواره شهدا را برگزار می کنیم تا با پیام شهدا آشنا شویم، شیرزنان ما در جنگ هشت ساله و در همه میدان ها دیگر پا به پای مردان حضور داشته اند.