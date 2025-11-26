  1. استانها
محمودی: هفته زن با محوریت نقش‌آفرینی دختران برگزار می‌شود

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: هفته زن امسال با محوریت نقش‌آفرینی دختران و معرفی الگوهای موفق بانوان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، ظهر چهارشنبه، در جلسه ستاد برگزاری برنامه‌های «هفته زن»، ضمن اشاره به جایگاه بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا (س) در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: خطبه‌های آتشین حضرت زهرا (س) نشان‌دهنده دفاع جانانه ایشان از ولایت و حقیقت بود و همین مسیر امروز نیز برای زنان الهام‌بخش است.

وی با تأکید بر اینکه «هفته زن» باید فرصتی برای نمایش توانمندی، خلاقیت و اثرگذاری بانوان باشد، افزود: زنان ایرانی امروز در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و حتی فعالیت‌های بین‌المللی می‌درخشند و باید این الگوها به جامعه معرفی شوند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به فاصله ایجاد شده در سبک زندگی نسل جدید گفت: برنامه‌های امسال باید دخترانه، جذاب، نوآورانه و متناسب با فضای رسانه‌ای باشد تا نوجوانان و جوانان نیز در آن مشارکت فعال داشته باشند.

محمودی پیشنهاد اجرای چالش‌های مجازی با محوریت دختران در حوزه سبک زندگی، ساده‌زیستی، احترام به خانواده و مشارکت اجتماعی را مطرح کرد و گفت: هر دختر می‌تواند تجربه روزانه خود را با یک جمله الهام‌بخش منتشر کند.

رئیس ستاد هفته زن و مادر استان تهران همچنین بر لزوم مشارکت دستگاه‌های مختلف به‌ویژه آموزش‌وپرورش و اداره ورزش تأکید کرد و افزود: فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی خانوادگی، معرفی بانوان کارآفرین و انتشار تصاویر مادر و دختر با پیام‌های فرهنگی می‌تواند مؤثر و جریان‌ساز باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای بانوان فعال ورامین در حوزه‌های فرهنگی، جهادی، رسانه‌ای و آموزشی گفت: این توانمندی‌ها باید دیده و به‌عنوان الگوهای موفق به جامعه معرفی شوند.

محمودی برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تجمع یا شادپیمایی ویژه بانوان در روز میلاد حضرت زهرا (س) را ضروری دانست و افزود: همان‌گونه که در مراسم‌های فاطمیه و تشییع نمادین حضرت زهرا (س) حضور گسترده بانوان چشمگیر بود، در جشن میلاد نیز باید این حضور باشکوه بازآفرینی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هفته زن فرصتی مهم برای تقویت هویت، خودباوری و معرفی الگوهای الهام‌بخش به دختران است و امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌ها شاهد برگزاری هفته زنی متفاوت و اثرگذار باشیم.

