به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محسن محمودی، ظهر چهارشنبه، در جلسه ستاد برگزاری برنامههای «هفته زن»، ضمن اشاره به جایگاه بیبدیل حضرت فاطمه زهرا (س) در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: خطبههای آتشین حضرت زهرا (س) نشاندهنده دفاع جانانه ایشان از ولایت و حقیقت بود و همین مسیر امروز نیز برای زنان الهامبخش است.
وی با تأکید بر اینکه «هفته زن» باید فرصتی برای نمایش توانمندی، خلاقیت و اثرگذاری بانوان باشد، افزود: زنان ایرانی امروز در عرصههای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و حتی فعالیتهای بینالمللی میدرخشند و باید این الگوها به جامعه معرفی شوند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به فاصله ایجاد شده در سبک زندگی نسل جدید گفت: برنامههای امسال باید دخترانه، جذاب، نوآورانه و متناسب با فضای رسانهای باشد تا نوجوانان و جوانان نیز در آن مشارکت فعال داشته باشند.
محمودی پیشنهاد اجرای چالشهای مجازی با محوریت دختران در حوزه سبک زندگی، سادهزیستی، احترام به خانواده و مشارکت اجتماعی را مطرح کرد و گفت: هر دختر میتواند تجربه روزانه خود را با یک جمله الهامبخش منتشر کند.
رئیس ستاد هفته زن و مادر استان تهران همچنین بر لزوم مشارکت دستگاههای مختلف بهویژه آموزشوپرورش و اداره ورزش تأکید کرد و افزود: فعالیتهایی مانند پیادهروی خانوادگی، معرفی بانوان کارآفرین و انتشار تصاویر مادر و دختر با پیامهای فرهنگی میتواند مؤثر و جریانساز باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای بانوان فعال ورامین در حوزههای فرهنگی، جهادی، رسانهای و آموزشی گفت: این توانمندیها باید دیده و بهعنوان الگوهای موفق به جامعه معرفی شوند.
محمودی برنامهریزی برای برگزاری مراسم تجمع یا شادپیمایی ویژه بانوان در روز میلاد حضرت زهرا (س) را ضروری دانست و افزود: همانگونه که در مراسمهای فاطمیه و تشییع نمادین حضرت زهرا (س) حضور گسترده بانوان چشمگیر بود، در جشن میلاد نیز باید این حضور باشکوه بازآفرینی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هفته زن فرصتی مهم برای تقویت هویت، خودباوری و معرفی الگوهای الهامبخش به دختران است و امیدواریم با همراهی همه دستگاهها شاهد برگزاری هفته زنی متفاوت و اثرگذار باشیم.
