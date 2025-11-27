استارت احیای دام سنجابی در ۲۱۷ روستای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، گام عملیاتی برای خروج دامداری‌های کوچک‌مقیاس از رکود و تقویت برند دامی غرب کشور با امضای تفاهم‌نامه‌ای راهبردی میان سازمان جهاد کشاورزی استان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برداشته شد.

این توافق‌نامه که با محوریت «جهش تولید در دیم‌زارها و دام سبک» تدوین شده، قرار است طی یک برنامه پنج‌ساله، اقتصاد معیشتی روستاییان و عشایر را متحول کند.

تمرکز بر برند صادراتی «سنجابی»

محسن زنگنه، مسئول پیگیری امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان، با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: هدف‌گذاری اصلی ما بازگرداندن واحدهای خرد روستایی و عشایری به چرخه تولید است. در این راستا، ۲۱۷ نقطه روستایی در سطح استان شناسایی شده‌اند که پتانسیل جهش تولید را دارند.

وی افزود: نکته کلیدی این طرح، تمرکز ویژه بر احیا و تکثیر گوسفند نژاد سنجابی است؛ چرا که این نژاد بومی نه‌تنها سازگاری بالایی با اقلیم منطقه دارد، بلکه ۵۰ درصد از سهم صادرات دام استان را به خود اختصاص داده و حفظ خلوص و جمعیت آن ارزآوری بالایی خواهد داشت.

امنیت غذایی در گرو احیای واحدهای خرد

در ادامه، مشاور معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با نگاهی کلان به موضوع امنیت غذایی پرداخت. اکبری شریف با تأکید بر اینکه نباید از ظرفیت واحدهای کوچک غافل شد، گفت: پایداری امنیت غذایی کشور وابستگی مستقیمی به سرپا ماندن دامداری‌های روستایی و عشایری دارد.

وی سال نخست اجرای این طرح را «سال سرنوشت‌ساز» خواند و تصریح کرد: موفقیت این پروژه ۵ ساله در گرو هم‌افزایی دقیق میان کارشناسان پهنه‌های تولیدی و مدیران اجرایی در دل روستاهاست تا مدل‌های طراحی شده به درستی پیاده‌سازی شوند.

تزریق حیات به اقتصاد روستا

سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در این نشست، ورود ستاد اجرایی فرمان امام به حوزه دام سبک را فرصتی مغتنم شمرد و خاطرنشان کرد: اقتصاد دامپروری در کرمانشاه ریشه در بافت سنتی و روستایی دارد و تقویت این بخش، مستقیماً بر سفره بهره‌برداران اثر می‌گذارد.