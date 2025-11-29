نماینده گرمسار و آرادان: توسعه اقتصادی در گرو حمایت از عشایر است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه آدینه در نشست با جامعه عشایر و نمایندگان عشایر شهرستان‌های گرمسار و آرادان با هدف بررسی جایگاه مستقل جامعه عشایری و طرح دیدگاه‌ها درباره ضرورت پیشگیری از هرگونه ادغام در ساختار سازمان امور عشایر اعلام کرد: مجلس حامی عشایر است.

وی بر اهمیت حفظ ساختار مستقل جامعه عشایری تاکید کرد و افزود: ارائه خدمات کارآمد یکی از ملزوماتی است که باید در قبال عشایر عزیز شهرستان‌های گرمسار و آرادان مد نظر قرار گیرد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه حمایت از تولید عشایر دیگر تاکید ما برای حمایت از این قشر است، گفت: تقویت تعاونی‌ها و توجه به نیازهای اقلیمی و زیستی عشایر از اولویت‌های توسعه در منطقه است.

عربی افزود: برنامه‌ریزی دقیق و توجه به ظرفیت‌های عشایری باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت تعاونی عشایری گرمسار و آرادان و جمعی از معتمدین و فعالان جامعه عشایری در این نشست مسائل و مشکلات مرتبط با عشایر شهرستان‌های گرمسار و آرادان را مطرح کردند.

همچنین در این نشست مدیران حاضر نیز گزارشی از وضعیت کنونی، چالش‌ها و نیازهای جامعه عشایری ارائه کردند و بر ضرورت حفظ انسجام ساختاری، افزایش اختیارات محلی و تقویت نقش تعاونی‌ها در ساماندهی امور عشایری تاکید شد.