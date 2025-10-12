به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شریف پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی روند اجرای این طرح در ارومیه اظهار کرد: برای اجرای طرح رشد تولید در دامداریهای روستایی ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و همچنین یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از دامداران پیشبینی شده است.
وی افزود: این طرح با هدف ارتقای خوداتکایی در تولید گوشت قرمز و بهمنظور حمایت از دامداران کوچک روستایی دام سبک توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اجرا میشود.
شریف تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، طرح رشد تولید در دامداریهای روستایی با هدف افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زنجیره ارزش دام در چندین روستای منتخب استان اجرا خواهد شد.
محمد رضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه دامپروری گفت: با توجه به جایگاه استان به عنوان یکی از قطبهای تولید دام کشور، طرح جهش تولید در دامداریهای روستایی بهصورت پایلوت در تعدادی از روستاهای استان به اجرا در میآید.
اصغری افزود: اجرای این طرح در دامداریهای کوچک روستایی و عشایری ضمن کمک به خودکفایی استان در تولید گوشت قرمز گوسفندی، موجب کاهش قیمت تمامشده، افزایش مصرف سرانه گوشت و ارتقای سلامت جامعه خواهد شد.
